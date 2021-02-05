Кто такой полковник Вячеслав Хомских, которого заподозрили в связях с ОПГ «Законовские»

Вячеслав Хомских в ОВД работает почти 30 лет. Фото: Управление МВД России по г. Самаре

Вячеславу Хомских 51 год, в органах внутренних дел он работает уже 28 лет, и за это время дослужился до звания полковника и должности замначальника Управления МВД Самары.

Свою карьеру он начинал обычным опером в Омской области, долгое время работал в криминальной милиции. В марте 2011 года перешел на службу в самарскую полицию и вскоре был назначен на должность замначальника уголовного розыска области. В городское УМВД Хомских перевелся в июне 2015 года.

- Это один из самых адекватных начальников: выдержанный, строгий, деловой, - говорят о нем подчиненные.

Как так получилось, что опытный опер и уважаемый руководитель вдруг стал фигурантом уголовного дела?

По данным некоторых источников, всему виной записанная книжка лидера ОПГ «Законовские» Сергея Гафурова, куда он записывал взаиморасчеты с «партнерами». По версии следствия, в числе прочих, среди них были и сотрудники правоохранительных органов. Так опера и вышли на Вячеслава Хомских:

- Предположительно, в марте 2011 года ему передали автомобиль «Ниву» стоимостью около 300 тысяч рублей, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Взамен тот должен был закрывать глаза на «проделки»и спускать на тормозах возможные нарушения закона со стороны людей Гафурова. «Сделка», то есть передача автомобиля, состоялась на ул.22 Партсъезда возле Госпиталя ветеранов войн в Самаре.

Ранее в региональном Следственном комитете подтверждали: да, в производстве есть уголовное дело по факту передачи взятки от ОПГ "Законовские" высокопоставленному офицеру полиции.

Однако, как рассказали «Комсомолке» свои источники, следователи с самого ноября «не беспокоили» Вячеслава Хомских допросами или иными следственными действиями. И недавно он вернулся на работу.

- Он был временно отстранен от исполнения обязанностей по приказу начальника облМВД генерала Александра Винникова. Проверка окончена и Вячеслав Хомских действительно вернулся на службу, - подтвердил «КП-Самара» адвокат высокопоставленного офицера Валерий Лапицкий.

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