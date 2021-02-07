Крылья Советов — Будучност 7 февраля 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Стартовый свисток прозвучит в 12:15 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Сегодня «Крылья Советов» завершают второй сбор в турецком Белеке товарищеской игрой с чемпионом Черногории клубом «Будучност». Матч пройдет на стадионе «Беллис», стартовый свисток прозвучит в 12:15 по самарскому времени.

«Крылья» подходят к этому поединку в отличном настроении: вчера подопечные Игоря Осинькина обыграли чемпиона Казахстана «Кайрат» 3:2. Голами отметились Юрий Горшков, Антон Зиньковский и Иван Сергеев.

Кроме того, самарцы на сборах в эту зимнюю паузу не проигрывают – пять побед и одна ничья. Причем в матчах, которые заканчивались в пользу «Крыльев», волжане радуют своих болельщиков результативностью – меньше трех мячей подопечные Игоря Осинькина не забивали.

Сегодняшний соперник самарцев – самый титулованный клуб Черногории. За все время существования национального первенства (с сезона 2006/2007) «Будучност» стабильно финиширует в медалях (кроме сезона 2013/2014, когда сине-белые стали четвертыми.) Также «Будучност» стабильно играет в еврокубках, однако пройти дальше квалификационного раунда у черногорцев никогда не получалось.

В предыдущем матче на сборах «Будучност» уступила волгоградскому «Ротору» 1:2.

После окончания этого поединка «Крылья Советов» отправятся в Россию, где игроков будут ждать выходные. После команда вернется в Белек, где проведет третий сбор перед возобновлением сезона.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Будучност 7 февраля 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru.