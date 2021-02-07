Фура-дура! Дальнобойщик с 30-летним стажем рассказал о правилах выживания на российских дорогах

Фура на дороге - объект повышенной опасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

"Пуля - дура, штык - молодец". Знал бы Александр Васильевич Суворов нынешнюю статистику травм и жертв ДТП, добавил бы в это выражение и автомобили. В случае с нашими дорогами роль смертельного снаряда выполняют именно они, причем абсолютно все: и спортивные легковые, и грузовые, водители которых, на первый взгляд, должны вести себя ответственно, а на деле спускают курок, вдавливая в пол педаль газа.

Пример тому многочисленные аварии. Одна из них под Сызранью 29 января унесла жизни 12 пассажиров междугородного автобуса.

Тезка великого полководца Александр Грошев за рулем грузовых автомобилей 31 год. За это время и нарушал, и в аварии попадал, еще больше видел. Знает теперь, каких ошибок трасса не прощает, что и от каких дорог в России можно ожидать.

- Я с 22 лет за баранкой фуры. В 17 лет получил водительские права, в армии служил в автобате, вернулся и устроился на работу. Начинал с ГАЗ-53, ЗИЛ-130, КАМАЗ, ЗИЛ-157, потом на иномарках ездил на Скании, Вольво, сейчас на "Газели". Единственный город, в котором я не был, - Владивосток. А так объездил всю страну: от Иркутска до Калининграда и от Североморска до Новороссийска.

По опыту могу сказать одно. Все машины от запорожца до Ламборджини ведут себя так, как хочет водитель. Как он управляет автомобилем, так он себя на дороге и ведет. Если ты в гололед несешься 120 км/ч - каким бы ты профессионалом ни был, ничего при такой скорости не спасет, кроме чуда.

На малой проезжей части, когда скользко, а на улице темно, нужно соблюдать скорость и все. И даже если там позволено ехать 90 км/ч, а ты знаешь, что дорога никудышная, значит, надо ехать 60 км/ч, 40 км/ч, а то, может, и 20 км/ч.

Это вам не Казахстан

Про недавнюю трагедию под Сызранью Александр знает. И на один момент сразу обратил внимание.

- Номера на фуре были казахстанские. Казахи водят неплохо, но дело в том, что у них в стране очень строгое наказание за нарушение ПДД: за превышение скорости можно и прав лишиться. Поэтому ребята из Казахстана, приезжающие на фурах или на легковых авто, на наших трассах беспредельничают. Позволяют себе гонять, в том числе и потому, что наши камеры не читают их номера, - уверен дальнобойщик. - Я по трассе больше 90 не езжу. И вот идет фура с казахскими номерами, груженная в 20 тонн, и обгоняет меня. И при таких дорожных условиях, где произошла авария, хоть ты будь семи пядей во лбу, не удержишь 20-тонную машину на трассе, а если еще и полуприцеп начал складываться, ничего не сделаешь.

А вот из последнего.

- Буквально 2 - 3 недели назад ехал я из Казани в Нижний Новгород. Как раз начались метели и оттепель по всей России. Мело жутко, мокрый снег, дорогу почти не видно. Ехали медленно, я по правой полосе, по следам предыдущей машины. И вдруг в половине второго ночи меня обгоняет одиночка с прицепом с номерами Казахстана и сносит мне задней частью борта левое водительское зеркало. Я и моргал ему, и аварийку включил. Может, он не заметил, может, решил не замечать, но так и не остановился.

Везет - не везет

- Конечно, и среди наших водителей есть безбашенные, - не отрицает Александр. - В основном это молодежь, лет до 30-ти. А все почему? В наше время, советское, если человек получал права категории С, то для категории Е на полуприцеп ему нужно было отработать водителем не менее 5 лет. А чтобы получить категорию D и заниматься пассажирскими перевозками, нужно было иметь водительский стаж не менее 10 лет.

А сейчас люди с правами как будто рождаются.

- Вот пример: 2 года назад у нас паренек попадает в аварию: в левый бок его ГАЗели врезается джип, за рулем 21-летний юноша, у которого были права со всеми открытыми категориями. Возникает вопрос: когда успел все их получить, и если успел, то как. И, пожалуйста, - гоняют, прямо в двух метрах перед фурой выскакивают на свою полосу, в надежде, что успеют, что повезет.

Подстегивает и технический прогресс. Ну как же не показать мощь своего авто?

- Раньше, кроме Москвичей и Жигулей, на дорогах ничего не ездило. И грузовых не было таких быстрых машин, как сейчас Вольво, Скании. Самыми быстрыми автомобилями для крупногабаритных перевозок были КамАЗ и МАЗ. Не разгонялись, потому что не могли.

Тульский "пряник"

Хотя во всех регионах России водители ведут себя по-разному. Страна одна, а менталитет дорожный все-таки отличается.

- Мне импонирует, как ездят люди в Тульской области. Нам бы всей Россией поучиться у них культуре вождения. Они никогда не залезут вперед тебя на скорости, уходя со встречки, не подрежут. Есть те, которые гоняют, но по отношению к общей массе их число просто ничтожно. Я не знаю, как это получается, может, им в школе с детства правила начинают объяснять, но водят уважительно - это факт, - говорит Александр Грошев.

Есть у Тулы, по мнению дальнобойщика, и полный антипод - Мордовия.

- Там люди ездят так, как будто, кроме них, на трассе никого нет. Как будто они в чистом поле одни. В городе еще как-то ПДД придерживаются, а на трассе - свобода. В Мордовии могут и подрезать, и обогнать сразу двумя машинами по одной полосе, могут обогнать двумя машинами: один по полосе, другой - по обочине.

Мордовию дальнобойщики опасаются, говорят недисциплинированный регион по стилю вождения, хоть дороги там хорошие, а может быть, как раз из-за этого.

Где дороги лучше?

- Ездить по дорогам в Мордовии - удовольствие, только там туманы страшные весной и осенью. При низкой видимости не разгонишься, а если разгонишься, то недалеко, - говорит Александр. - В Сибири за Екатеринбургом - в Омске, Томске, Красноярске - тоже дороги нормальные, но там очень большие перепады по высотам, есть подъемы по 15 - 18 км и такие же спуски.

А вот самые разбитые дороги - в Саратовской области.

- От Пугачева до Балаково ехать вообще невозможно, хотя идешь по федеральной трассе М-5. Сколько я себя помню, столько лет эта дорога такая "убитая". - Другое дело, когда на Юг уезжаешь. Там вообще красота за Волгоградом. Новороссийск, Сочи - дороги шикарные, ровные, ремонтируются. Ну и в центральном регионе прилично. В Московской области чистят зимой трассы от снега оперативно и освещение там хорошее. Ну тут столица, положение обязывает.

В разных регионах и у водителей правила свои Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сибирская школа

Дорога ошибок не прощает и многому учит. Самые суровые уроки проходят в Сибири.

- В Иркутской области мы зимой замерзали на трассе Братск - Устькут. Устькут - городок золотодобытчиков в 330 км на север от Братска. Вот по этому зимнику мы проехали 200 км, и началась сибирская метель. А это вещь страшная. Даже тяжелая техника сквозь нее не прорвется. Три дня к нам тягачи и бульдозеры ехали. А на улице - 37 градусов. Топливо на исходе, мы его экономили. Дождались подмогу, но страшно было.

Вообще сибирские дороги учат внимательности лучше других. Животные там по трассе ходят как по бродвею.

- За Красноярском в сторону Братска, животных уйма по дорогам шастает. Причем они не боятся. Едешь тихонько по зимнику и обгоняешь стайку глухарей, которые по обочине идут. Лоси на дорогу выбегают постоянно, только и успевай по сторонам смотреть. Мне везло, но такие аварии я часто видел. Любой нормальный водитель, увидев знак, что рядом животные, снизит скорость. Да, если лось выскочит на дорогу в метре от капота, то даже на 40 км\ч не успеешь среагировать, но если расстояние больше нескольких метров, хватит времени и сноровки, чтобы затормозить или объехать животное.

Зато приехал

Только бывает, что уверенность в собственном опыте играет с водителями злую шутку. Устал - ничего доеду, надавлю на газ - успею. Александр Грошев считает, что в авариях, где виновники - водители фур, две основные причины - сон за рулем и превышение скорости.

А что делать, если начальник сроки поставил? Опоздаешь с грузом - штраф. Как не давить на газ?

- Я не сторонник таких графиков. Они должны быть рассчитаны и оправданы. Уж не знаю, как их составляют, закладывают ли резерв времени на дорожные форс-мажоры и сложные погодные условия, но вот от Пензы до московского аэропорта Домодедово дают 10 часов на доставку груза. Я туда ездил раз двадцать, из них вовремя приехал только 2 - 3 раза. Потому что за 10 часов невозможно проехать 680 км на груженой машине, не превышая скорости, особенно зимой. Часов 12 - 13 хватило бы. Я хорошо выполняю свою работы, но не стремлюсь уложиться в график. И когда меня пытаются отчитывать, что мол "ты опоздал", я всегда отвечаю: "Зато я приехал и довез".

Еще пара советов для дальнобойщиков:

- Нужно правильно распределять груз. Прицеп периодически заносит, но можно минимизировать колебания, если размещать груз по всей площади кузова равномерно. Это самый оптимальный и безопасный вариант. Если на одном из бортов груза больше, конечно, полуприцеп туда и будет заносить. Если весь груз поставить вперед, ближе к кабине, то перед будет сидеть жестко на асфальте, а задняя часть прицепа будет "гулять", сцепление с дорогой будет очень маленькое. То же самое будет, если груз оставить в конце прицепа. Конечно, это не касается малого количества и легких грузов: 2 - 3 тонны для фуры - это все равно что в карман семечек насыпать: на поведение прицепа не повлияет.

- Поправка на все. На трассе нужно учитывать все условия: время суток, рельеф, гололед, дождь, снег, туман и ветер. Чем больше автомобиль, чем больше площадь фургона, тем больше у него парусность. Конечно, при сильном ветре сносить будет. Еще один повод снижать скорость.