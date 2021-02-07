Самарец получит 500 тысяч рублей с медиков, которые не смогли вылечить тонзиллит его жене

В одной больнице пациентку отказались лечить, а во второй - не успели спасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 лет бесконечных исследований, экспертиз и переписок с надзорными органами привели к тому, что гибель женщины в самарской больнице суды оценили в 500 тысяч рублей.

- С того момента, как она заболела, я постоянно «на нервах», - признался супруг погибшей, Олег А. - Я 7 лет не могу жить нормально, потому что все это время считаю себя отчасти виноватым в ее гибели. Без нее я как будто потерян и до сих пор не знаю, как мне жить дальше.

А вот врачи, которые не смогли помочь пациентке, особых угрызений совести, по всей видимости, не испытывают, и на все замечания в свой адрес ссылаются на правила, графики работы, уставы и прочее.

Женщина почувствовала себя плохо в ночь с 25 на 26 февраля 2013 года, «Скорая помощь» привезла ее в Клиники СамГМУ, но там после осмотра врачи отказались госпитализировать пациентку. Ее отвезли в горбольницу №6, где она вскоре умерла.

Экспертиза показала: у женщины был тонзиллит, возникли осложнения, которые привели к сужению гортани, воздух перестал поступать в легкие, и она умерла. Если бы ей вовремя поставили правильный диагноз, провели ряд медицинских процедур и своевременно подключили к аппарату ИВЛ, летального исхода можно было избежать. Но тяжесть ее состояния недооценили, меры к спасению не предприняли, реанимировать ее не смогли.

Проверки минздрава показали, что нарушения были и в Клиниках СамГМУ, и в горбольнице №6. В итоге по решению суда врача-оториноларинголога Клиник СамГМУ и главврача горбольницы №6 оштрафовали на 20 тысяч рублей. Каждого.

Однако привлечь кого-либо к уголовной ответственности так и не удалось. Следствие шло почти 6 лет, но закончилось ничем: 25 ноября 2019 года было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности», на сей раз – в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Муж погибшей обратился в гражданский суд с просьбой взыскать с медиков, виноватых в гибели его жены, 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Но суды решили, что 500 тысяч рублей с него будет достаточно. 450 тысяч рублей должны взыскать с горбольницы №6, еще 50 тысяч рублей - с Клиник СамГМУ.

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