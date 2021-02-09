День святого Валентина многие самарцы отмечают с удовольствием, хотя он не числится в календаре официальных дат. Потому что для многих этот праздник – возможность лишний раз провести время с дорогим человеком и признаться ему в любви.В 2021 году 14 февраля выпадает на выходные, поэтому идей, где провести День влюбленных вдвоем – множество. Смотрите, куда можно пойти на День святого Валентина в Самаре.День святого Валентина на каткеВесна совсем близко, и скоро самарские катки закроются до следующей зимы. Успейте провести романтичный вечер на свежем воздухе в парке, на площади или набережной. Синоптики обещают, что погода на 14 февраля будет подходящей, с морозцем -6 градусов и легким снежком. Для всех будет звучать музыка, гореть праздничная иллюминация. А небольшой романтичный ужин с горячим кофе и пирожными можно устроить прямо на катке, ведь здесь работают буфеты.Романтичная прогулка на лошадяхНеторопливая прогулка верхом по живописному зимнему лесу – отличный вариант отметить День святого Валентина. Такую идею влюбленным предлагает Конный клуб в Кривой Луке. Пара сможет прокататься на лошадях шагом с инструктором по красивым маршрутам – лесу, полю, берегу реки. Во время путешествия можно сделать остановки для фотографирования. Организаторы уже открыли запись на 14 февраля. Запись по телефону 8-927-708-38-70.Полет над замком ГарибальдиЭта автобусная восьмичасовая экскурсия унесет влюбленных в красивую зимнюю сказку. Прогулка у замка, построенного в готическом стиле, праздничный обед в ресторане на берегу Волги с прекрасным видом из окна. И наконец – полет на воздушном шаре над заснеженными просторами.Записаться на экскурсию можно по телефону 8-927-015-17-27. Или в сообщении в группе.ГДЕ: отправление от площадки перед магазином «Магнит», около храма, адрес – проспект Кирова, 308.КОГДА: 14 февраля, с 10.00 до 18.00.ЦЕНА: 2100 руб.Романтичные спектакли о любви в оперном театреСпециально к Валентинову дню и в ожидании весны оперный театр подготовил зрителям сюрприз – несколько романтичных спектаклей о любви: опера «Кармен» - 13 февраля, балет «Ромео и Джульетта» - 14 февраля, опера «Мадам Баттерфляй» - 17 февраля, балет «Анюта» - 18 февраля. Два билета на эти спектакли в партер и амфитеатр можно будет купить по цене одного, если покупка будет совершаться в кассе театра.Опера «Кармен» (12+)Знаменитая опера Бизе отличается от ее первоисточника – одноименной новеллы Проспера Мериме. В опере появляются новые действующие лица. Но и в рассказе, и в музыкальном спектакле в центре драматичных событий – свободолюбивая и страстная цыганка Кармен.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева.КОГДА: 13 февраля, 18.30.ЦЕНА: 200 – 1500 руб.Балет «Ромео и Джульетта» (12+)14 февраля – на сцене Самарского оперного театра – балет о двух влюбленных. Вечная история Ромео и Джульетты, рассказанная Шекспиром несколько веков назад, обрела новое воплощение на театральных подмостках благодаря прекрасной музыке Прокофьева. В Самарском театре танцевальный спектакль поставил балетмейстер Кирилл Шморгонер, декорации, которые переносят зрителей в сказочную атмосферу средневековой Италии, создал академик Российской академии художеств Феликс Волосенков.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева.КОГДА: 14 февраля, 18.30.ЦЕНА: 200 – 2200 руб.Спектакль-фламенко «Легенда о Ромео и Джульетте»В День святого Валентина Театр испанского танца FlamencoLive перескажет известный шекспировский сюжет по-своему. История запретной любви, которая оказывается сильнее смерти и многовековой ненависти, будет показана зрителям через призму фламенко. Ведь язык этого испанского танца как нельзя лучше передает шекспировские страсти. Удары каблуков напоминают стук бьющихся в унисон любящих сердец, но так стучится в дверь и неотвратимый рок.ГДЕ: Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.КОГДА: 14 февраля, 19.00.ЦЕНА: 500 – 1500 руб.Драматический спектакль «Ромео и Джульетта» (12+)Самарский художественный театр, который показывает свои спектакли в ДКЖ им. Пушкина, приглашает посмотреть традиционный драматический вариант «Ромео и Джульетты» Шекспира. Кстати, на представление можно попасть бесплатно, если принять участие в розыгрыше двух билетов в группе театра.ГДЕ: Самарский художественный театр, ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.КОГДА: 14 февраля, 18.00.ЦЕНА: 300 – 600 руб.«Чайка» (12+)Хотя Чехов назвал свое произведение «комедией», но основа сюжета этой пьесы – истории о несчастной любви. Константин Треплев безнадежно влюблен в дочь соседского помещика Нину Заречную, а она предпочла мечтательному юноше известного писателя Бориса Тригорина, которому в свою очередь приходится выбирать между молодой и красивой Ниной и немолодой, но богатой и знаменитой актрисой Аркадиной. А несчастного Треплева безответно любит дочь управляющего имением Маша… Никому из персонажей любовь не принесет счастья.ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. Горького, пл. Чапаева, 1.КОГДА: 14 февраля, 18.00.ЦЕНА: 1000 руб.«Ханума»Каждая девушка заслуживает любви и хорошего жениха! Так считает самая известная сваха Тифлиса Ханума. И берется выдать замуж за князя Пантиашвили косую, кривую и хромоногую Гулико. А заодно спасти от нелюбимого старого жениха юную красавицу Сону. Ловкой Хануме удается не только воплотить в жизнь свои хитроумные планы, но также найти подходящего мужа и для себя. Зрителей «Ханумы» ждет много комичных ситуаций, музыки и три свадьбы в финале!ГДЕ: Театр юного зрителя «САМАРТ», ул. Льва Толстого, 109.КОГДА: 14 февраля, 17.00.ЦЕНА: 500 – 600 руб.Романтический вечер при свечах в светском салонеТакая экскурсия может стать отличным подарком ко Дню всех влюбленных. Самарцев приглашают окунуться в атмосферу светского салоне XIX века для избранных. Можно будет узнать о том, как аристократы и богема проводили время в узком кругу, услышать рассказы о самых знаменитых хозяевах салонов.Особую атмосферу создадут изысканное вино и закуска, звучание раритетных виниловых пластинок. Гостям предложат сыграть в любимые карточные игры князей и гусаров.ГДЕ: https://art-excursions.ru/tproduct/267912556-128166484601-romanticheskii-vecher-pri-svechah-v-svetКОГДА: 14 февраля, 18.00.ЦЕНА: 1450 руб.Мастер-класс по интуитивной живописи в кофейнеНеобычный подарок для двоих на 14 февраля – художественный мастер-класс в уютной кофейне Surf Coffee. Вашими учителями рисования станут профессиональный арт-терапевт и художник, они помогут открыть в каждом новые грани таланта. По окончании занятия гости смогут забрать с собой картину, которая будет им напоминать об этом удивительном дне. А кроме того унесу собой много новых интересных знаний по психологии. Брать с собой ничего не придется - холсты, кисти и краски предоставят организаторы. А еще вас угостят праздничным ланчем.ГДЕ: Кофейня Surf Coffee, ул. Некрасовская, 57.КОГДА: 14 февраля, 12.00.ЦЕНА: 2000 руб.Гастротур «О Самаре со вкусом»На День всех влюбленных есть возможность провести время познавательно и празднично, если отправиться в гастротур по городу. Гости тура пройдутся по самым атмосферным и необычным кафе и ресторанам, продегустируют блюда и напитки и послушают удивительные истории о гастрономических заведениях дореволюционной Самары. Гостям предстоит заглянуть в ресторан украинской кухня «Корчма», раковарню «Пикник», кондитерскую «Есть желание» и пройти мастер-класс по приготовлению хачапури в грузинском ресторане.Записаться на экскурсию можно здесь.ГДЕ: начало экскурсии – ТЦ «Молот», ул. Куйбышева, 84.КОГДА: 14 февраля, 12.00.ЦЕНА: 1900 руб.«Сердечные истории» в музее им. Алабина14 февраля краеведческий музей имени Алабина приглашает самарцев на «Сердечные истории». Посетители услышат легенды и были о любви, о роли города и окружающих природных достопримечательностей в формировании известных сердечных историй. Участников ожидают задания и конкурсы, которые помогут определить персонажей легенд и событий.Билеты на «Сердечные истории» можно купить только в кассе музея, справки по телефону 333- 64- 23.ГДЕ: Самарский областной краеведческий музей им. П.Алабина, ул. Ленинская, 142.КОГДА: 14 февраля, 12.00.ЦЕНА: 150 руб.Просмотр фильма «Маленькие женщины» в Самарской публичной библиотекеСтарейшая библиотека нашего города приглашает отметить 14 февраля в Самаре совместным просмотром фильма «Маленькие женщины». Эта романтичная кинолента станет отличным подарком для двоих на День влюбленных. Поставила фильм американский режиссер Грета Гервинг по одноименному роману Луизы Мэй Олкот, написанному в 1868 году. Фильм расскажет историю взросление четырех сестер, живущих во времена Гражданской войны в Америке. Фильм стильный и красивый. Институт киноискусства включил его в список 10 лучших кинолент 2019 года. Главные роли в «Маленьких женщинах» сыграли: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Мерил Стрип…Посещение киносеанса по предварительной записи по тел.: +7 (846) 332-21-97, 333-45-21, на киносеанс приходить в защитной маске.ГДЕ: Самарская публичная библиотека, ул. Куйбышева, 95.КОГДА: 13 февраля, 16.45.Вход свободный.Подарки от кинотеатра «Художественный»Старейший театр нашего города ждет 14 февраля на киносеансы всех влюбленных. И делает подарки. Всем парам при покупке билетов в кино подарят абонемент «Кинопанорама». В этот день в кинотеатре покажут: российскую кинокомедию «Родные», в Ириной Пеговой, Монеточкой и Сергеем Буруновым в главных ролях; анимационный американский фильм «Душа»; российский фильм ужасов «Приворот. Черное венчание»; драму о противоречиях любви «Кроличья лапа», которую сняли российские, бельгийский и финские кинематографисты; итальянскую драму «Наш отец» и российскую – «Кто-нибудь видел мою девчонку». Точное расписание сеансов смотрите здесь.ГДЕ: КРЦ «Художественный», ул. Куйбышева, 105.КОГДА: 14 февраля.ЦЕНА: от 100 до 250 руб.Бесплатный мастер-класс от стилистаНакануне Дня святого Валентина в ТЦ «Гудок» пройдет мастер-класс о том, как выглядеть привлекательно, несмотря на недостатки фигуры.Стилист расскажет и покажет, как выигрышно подобрать образ, если ваша фигура несовершенна. Как одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно и в праздник, и в будни. Также можно будет получить бесплатные индивидуальные консультации, достаточно написать в личные сообщения группы.ГДЕ: ТРК «Гудок», ул. Красноармейская, 131.КОГДА: 13 февраля, 14.00.Вход свободный.Краеведческая прогулка «Сердечные самарские истории»Городские экскурсоводы 14 февраля приглашают на романтичную прогулку по Самаре. Можно будет побродить по улочкам старого города и послушать реальные истории о любви знаменитостей, чья судьба была связана с Самарой, легенды, которые помнят старинные городские усадьбы.ГДЕ: Краеведческие Прогулки по СамареКОГДА: 14 февраля, 11.00.ЦЕНА: 300 руб.Лекция «Любовные истории города S»Всем известно, что Самарская область по очертаниям напоминает сердце. И конечно, в таком регионе не могло не случиться романтичных историй, которые запомнились на века: как несчастная любовь привела к сумасшедшему дому, как в самарском суде слушалось дело об «Анне Карениной», о венчании Максима Горького и неравных браках. Все это можно будет услышать в интерьерах старинного отеля «Бристоль Жигули», где пройдет лекция. Гостей ждет праздничное угощение фирменным десертом и вкусным чаем. А затем – посещение «Шаляпинского люкса», где останавливался на гастролях знаменитый тенор. Здесь можно будет сфотографироваться на балконе, на который выходил сам Шаляпин.Организаторы советуют взять с собой маску и бахилы или вторую обувь. Билеты приобретаются на сайте http://art-excursions.ru/ГДЕ: Отель «Бристоль Жигули», ул. Куйбышева, 111.КОГДА: 14 февраля, 11.00.ЦЕНА: 700 руб.Лекция «Бескрылый Эрос» в «Горький Центре» (18+)Елена Вяльцева, кандидат исторических наук, заведующая выставочным отделом Литературного музея будет рассказывать о сексуальной культуре в России 20-х годов.В день всех влюбленных речь пойдет о том, какое место отводилось любви в жизни советского человека, все стремления которого по определению подчинялись нуждам коллектива. Простое удовлетворение физиологических потребностей, основанная на духовно-душевной близости любовь-товарищество или полиаморный союз?ГДЕ: «Горький Центр», ул. Куйбышева, 113.КОГДА: 14 февраля, 17.00.ЦЕНА: 100 руб.Большой концерт на малой сцене «Песни о любви» (12+)Что же слушать 14 февраля, как ни песни о любви! На малой сцене Самарского академического театра оперы и балета романтичное настроение создадут известные и всеми любимые арии из опер, романсы и лирические песни в исполнении артистов театра.ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева.КОГДА: 14 февраля, 19.00.ЦЕНА: 300 руб.Вечер «Рок-квартирник у Ковальски»14 февраля самарцев ожидает романтический рок-вечер с изысканным вином и закусками под легендарные рок-мелодии The Beatles, Oasis, Sting, Ozzy Osbourne, RHCP и другие. Все будет проходить в уникальном творческом пространстве, стилизованном под старую уютную квартиру с ковром, чайником и старинным торшером под желтым абажуром. Кроме пищи духовной в самый романтичный праздник гостей ждет бокал вина и закуска.Подробнее можно узнать здесь.ГДЕ: Творческое пространство @kowalski.club, ул. Ленинградская, 31, вход в дверь справа от магазина «Консул», 3-й этаж.КОГДА: 14 февраля, 19.00.ЦЕНА: 1300 руб.День влюбленных в баре HoustonСамарцев приглашают провести 14 февраля на акустическом концерте Дениса Михайлова и группы «Обе-Рек». Гостей ждет душевная атмосфера, удивительная музыка, любимые композиции группы и презентация нового альбома «Пикник на обочине».ГДЕ: Houston bar, ул. Красноармейская, 1.КОГДА: 14 февраля, 19.00.ЦЕНА: входной билет – 620 руб., FAN-билет – 1220 руб.