Количество новых заболевших не опускается ниже 300, а вакцинация продолжается. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 9 февраля 2021 года.СтатистикаЗа сутки в регионе зарегистрировали 300 новых случаев COVID-19. Ниже этой отметки количество новых случаев в регионе не опускается уже 10 дней. Общее число заболевших с начала пандемии - 42 710.Традиционно больше всего новых заразившихся в Самаре – 107 человек. Следом идут Тольятти (91 случай) и Новокуйбышевск (15). Весь список выглядит так:-107 в г.Самара- 91 в г.Тольятти- 15 в г.Новокуйбышевск- 10 в Кинельском районе- 9 в г. Сызрань- 8 в Красноярском районе- 7 в Сергиевском районе- 7 в Пестравском районе- 6 в г. Отрадный- 6 в г. Чапаевск- 4 в г.о. Жигулевск- 4 в Кинель-Черкасском районе- 4 в г. Кинель- 3 в Ставропольском районе- 3 в Сызранском районе- 3 в Камышлинском районе- 2 в Волжском районе- 2 в Безенчукском районе- 2 в Алексеевском районе- 1 в Большеглушицком районе- 1 в Богатовском районе- 1 в Похвистневском районе- 1 в Шенталинском районе- 1 в Шигонском районе- 1 в г. Похвистнево- 1 в Большечерниговском районеК сожалению, скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом. Это 71-летняя женщина, у которого были проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами. Всего в регионе умерли 843 человека с COVID-19.Новая партия вакциныВ Самарскую область прибыла очередная партия вакцины «ГамКовидВак». Всего 20 160 доз. Сегодня вакцину будут разводить по медицинским организациям региона.- Всего в регион поставлено более 70 000 доз вакцины, привито более 43 000 человек, из них завершили вакцинацию свыше 6500 человек, - уточнили в оперштабе Самарской области.В первую очередь прививают медиков, соцработников, педагогов, а также людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров. Стоит привиться и тем, чья работа связана с общением с большим количеством людей.Продолжается вакцинацияКстати о прививках. Массовая вакцинация проводится во всех районах области, в том числе в Кинель-Черкасском. Там работают четыре прививочных кабинета. Два из них находятся в поликлинике села Кинель-Черкассы, по одному – в Тимашевской врачебной амбулатории и в Кротовской врачебной амбулатории.Записаться можно через портал госуслуг, электронную регистратуру или по телефону 8-800-550-16-45.