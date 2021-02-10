Вот уже 2 десятка лет у этих семей одна и та же традиция: утром они приезжают на пересечение улиц Куйбышева и Пионерской, потом едут на кладбище. Вечером - тяжелее всего: за одним столом встречаются выжившие и семьи тех, кто погиб в горящем здании Самарского ГУВД. Именно оно когда-то находилось по адресу Куйбышева, 42. Сейчас там часовня и мемориальный комплекс, возведенный в память о сотрудниках, погибших при исполнении долга.«Сердце почуяло беду»10 февраля 1999 года 33-летний Александр Подтяжкин пошел на работу. Все было, как обычно: график ненормированный, за окном стемнело, и дома милиционер еще не появлялся. Вдруг раздался звонок:- Это были сослуживцы моего мужа. Спросили, дома ли он, я ответила: «Нет, а что случилось?» Мне посоветовали включить телевизор и перезвонить, если он появится, - вспоминает тот страшный вечер Марина Бавтрукевич. – Когда я увидела в прямом эфире, как горит здание ГУВД, почему-то сразу поняла, что всех найдут, а его – нет. Так и было.Впоследствии родственникам расскажут: Александр Подтяжкин с сослуживцем Андреем Собачкиным, когда поняли, что по лестницам уже не выбраться, решили спускаться вниз по водосточной трубе. Подсадили туда коллегу-женщину, а сами вышли из кабинета в коридор, чтобы спасти молодую девушку, которая только недавно устроилась к ним на работу. Женщина на трубе прождала их до тех пор, пока огонь не прорвался в комнату – стало понятно, что никто уже не вернется. Она начала спускаться с пятого этажа по трубе одна, конструкция обломилась на уровне третьего этажа, она упала, получила травмы, но выжила.Десятки семей в тот день потеряли своих родных, как и Подтяжкины:- Мне было тогда 7 лет. Мы сидели и смотрели по телевизору, как полыхает здание и гибнут люди. Не могу вспоминать об этом – слишком тяжело, - у Юлии Петруниной в тот день погиб отец - Владислав Петрунин. Как и Александр Подтяжкин, он работал экспертом-криминалистом. Владислав Петрунин в конце 90-х участвовал в формировании базы данных отпечатков пальцев, которая в наше время помогает в раскрытии тысяч преступлений ежегодно.Его тело было опознано только 15 числа. Сослуживцы, которые были с ним в одном кабинете, вспоминают, что от дыма ему стало плохо, они все вместе пытались выбраться из кабинета, но в удушающем дыму просто потеряли друг друга, на улицу выбирались практически на ощупь, а потому не могли с уверенностью сказать, в какой момент он отстал.Причины трагедииИменно подразделение экспертов-криминалистов понесло в тот день самые большие потери, потому что располагалась на последнем этаже здания. Оно было пятиэтажным, но высокие потолки в три с лишним метра и деревянные просторные межэтажные перекрытия превратили его в огненную ловушку. От тлеющих материалов люди задыхались, дым преграждал путь к эвакуации, огонь отсекал от выхода и дышал в спину, а высота здания превращала попытки выпрыгнуть из окон в верную гибель.Следствие длилось много лет, рассматривались версии поджога, неисправной электропроводки, человеческого фактора. В какой-то момент начали говорить о том, что пожар начался в кабинете следователей на втором этаже: предположительно, кто-то выбросил тлеющий окурок в урну, после чего люди вышли из кабинета и закрыли его на ключ. Когда огонь заметили, было уже поздно – он распространялся с ужасающей быстротой и угрожал перекинуться на соседние здания – ГУИН (сейчас - ФСИН) и ФСБ. Пожар потушили только к утру, он уничтожил не только здание ГУВД, но и уголовные дела, хранившиеся внутри.- Мой муж не распространялся никогда по поводу работы, но примерно за неделю до пожара говорил, что в Тольятти «подняли» такие документы, что теперь не знают, куда их девать и зачем их вообще трогали, ведь серьезные люди задеты, - вспоминает Марина Бавтрукевич. Речь идет об уголовном деле о хищении денег на АвтоВАЗе. Утраченные материалы восстанавливали по крупицам, до суда дошли несколько уголовных дел, однако все ли секреты АвтоВАЗа были в итоге раскрыты, до сих пор неизвестно.Расследование уголовного дела по факту пожара в Самарском ГУВД в итоге приостановили, так и не найдя виновных.По стопам отцовПосле трагедии семьям погибших оказывали всяческую помощь. Детей, к примеру, группами отправляли за границу. Судьбы у них сложились по-разному. Дочь погибшего Петрунина - Юлия - сейчас работает в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Так она исполнила свою детскую мечту – быть, как папа.Сын Александра Подтяжкина тоже поступил на службу. 10 февраля 1999 года Дмитрию Подтяжкину было 10 лет, и уже тогда он точно знал, что его жизнь будет связана с органами внутренних дел. Его мама признается, что сначала была против, но юноша был непоколебим в своем решении:- Только хотел не в эксперты пойти, а работать непосредственно с людьми и преступниками. Так и есть: работаю с людьми и преступниками, как и собирался, - рассказывает Дмитрий Подтяжкин. Сейчас он занимает должность заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.На службе Дмитрий нашел и свою любовь – Анастасию, она стала ему женой и подарила сына. 22 годовщину пожара в Самарском ГУВД они встретят вместе - семейные узы помогут немного притупить боль утраты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Огонь капал с потолка, многие разбились, прыгая вниз»: 21 год назад в страшном пожаре в УВД Самары погибли 57 человек«Комсомольская правда» вспоминает ужасную трагедию и ее жертв вместе с участниками тех кошмарных событий (подробности)«В стенах гудело, как в печке!»: выжившие на пожаре в самарском УВД в 1999 году рассказали, что творилось во время трагедии10 февраля исполняется 20 лет страшному происшествию, из-за которого 57 человек погибли, а более 300 получили ожоги и травмы (подробности)Оперативник, выживший при пожаре в самарском ГУВД: «За месяц-два до трагедии у нас проходили серьезные учения по таким ЧП»«Комсомольская правда-Самара» пообщалась с милиционером Евгением Кароном, который в 1999 году оказался в эпицентре страшных событий в здании регионального УВД (подробности)