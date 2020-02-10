«Огонь капал с потолка, многие разбились, прыгая вниз»: 21 год назад в страшном пожаре в УВД Самары погибли 57 человек

57 погибших, более трехсот получивших травмы и ожоги — пожар в здании УВД Самары на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской, произошедший 10 февраля 1999 года, до сих пор пугает своими страшными последствиями. Жертвы ужасной трагедии не забыты. 10-й день последнего месяца зимы — особая дата в календаре полицейских. Вместе с участниками тех страшных событий «Комсомолка» сегодня вспоминает, что происходило в тот жуткий вечер и тех, кто из пекла выбраться не смог.

Черный коридор

— Примерно в 18-00 я зашел в кабинет к другу и коллеге Сергею Дементьеву. Он окнами выходил на Пионерскую, во внутренний двор. В какой-то миг наше внимание привлекло задымление в окне на втором этаже другого крыла здания, что расположено по Куйбышева. Сергей набрал дежурного, сообщил об этом, на том конце провода сказали, что им уже звонили из других служб, с проблемой разбираются. Мы остались в кабинете, периодически поглядывая в окно, думали, быстро локализуют, — рассказывает Евгений Карон, служивший в том году в должности оперуполномоченного уголовного розыска.

Страшный пожар навсегда в памяти у самарцевФото: ГУ МВД России по Самарской области

За 10-15 минут коридор заполнил смог, почти из всех окон дымило, на этаже, где находились Евгений и Сергей, все почернело. Огонь стал захватывать территорию, и находиться в кабинете мужчинам уже было смертельно опасно. Они взобрались на подоконник, потом перелезли на карниз. Евгений держался за кондиционер, Сергей как-то уместился рядом. В других окнах тоже теснились люди, кто-то пытался слезть на шторах, отовсюду раздавались крики. Царила настоящая паника.

— На Сергее шапка меховая плавиться начала. Наискосок от окна была труба железная, довольно-таки приличное расстояние до нее оставалось, но Дементьев мне кричит: «Не могу больше, буду прыгать!». Я кивнул, и он махнул в ту сторону. Следующее, что я видел — он падает вниз. Там сугробы, я надеялся, что он выжил, но не знал этого наверняка, — продолжает Карон.

Самому Евгению держаться было все тяжелее, тем более без верхней одежды. Собравшиеся снизу товарищи сделали растяжку из брезента, он разомкнул пальцы и прыгнул с 4 этажа. Почти попал в нужную точку, но все-таки повредил правую ногу. Все остальное милиционер помнит отрывками:

— Вот меня на носилках несут со двора на Куйбышева, через ворота. Потом меня занесли в какой-то старый дом напротив. Потом я в «скорой», потом в палате, рядом еще пару человек — тоже с пожара. Кого-то я спросил: «Привет, а где Сергей?». Дальше не помню. Очнулся в больнице, на удивление на соседней койке оказался Дементьев... Потом я стал узнавать, что погибли сотрудники, десятки людей, многих из них я знал лично. Некоторые наши ребята из уголовного розыска разбились, прыгая с окон вниз. Поверить в это было страшно и больно.

Огонь капал с потолка

Не менее тяжелые воспоминания у Валерия Щетинского, возглавлявшего УУР. Около шести вечера он находился на своем рабочем месте. В какой-то момент туда забежал начальник отдела Сергей Стрюков и сказал, что дым идет по главной лестнице. Зам Щетинского Михаил Карпухов дал команду, чтобы сотрудников вывели. Сам Валерий поинтересовался у дежурного — что происходит?

— Тот ответил, что на втором этаже кабинет задымился, мужики двери ломают, сейчас затушат, там делать нечего. Минут 7-10 проходит и выйти я уже не могу — черный дым и пламя в коридоре, — объясняет ветеран. — Вернулся, закрыл обе двери. Хотел позвонить, на пульте лампочки мигают, связи нет. С потолка огонь капает. Пиджак загорелся, я его сбросил, пистолет снял.

Память погибших пришел почтить генерал Александр ВинниковФото: ГУ МВД России по Самарской области

Оказавшийся в западне оперативник разбил окно вентилятором и сильно порезал себе руки. Хотел прыгать, но высота остановила, тем более что на асфальте внизу уже лежали мертвые — те, кто рискнул. К счастью, помочь Валерию смогли пожарные:

— Карпухов и водитель наш где-то нашли лестницу. А она не открывается. Поймали пожарного, открыл — а она только до третьего этажа! Пожарный побежал куда-то и приволок еще одну лестницу — штурмовую. Поднялся, подал мне и я по ней спустился.

Внизу офицер взялся помогать сослуживцам покинуть полыхающее здание. 4 человека его подразделения трагически погибли — после объявленной эвакуации решили вернуться за оружием и закрыть сейфы.

«Там УВД горит!»

Активно пытался сократить последствия происходящего до минимума Алексей Зверев, служивший тогда в должности начальника межрайонного отдела по борьбе с убийствами. В ту пятницу было окончание мероприятия «антитеррор», Зверев отправил сотрудника передать сообщение в дежурную часть, а тот прибежал и шокировал — «там УВД горит!» Алексей не поверил, стал набирать все телефоны... Информация подтвердилась. Вместе с сослуживцами оперативник рванул с Комсомольской, где располагалось его подразделение, на Куйбышева:

— Первых эвакуировали людей с ИВС — тех, кто был задержан и арестован. Вывозили их. Потом — документы и оружие. Приехали пожарные, тяжело было развернуться, шланги кидали с Волги, напора не было, с гидрантами проблемы... Мы пытались помочь, чем могли. Не было каких-то особенных чувств, не до них тогда было, просто нужно действовать — помогать тем, кто попал в беду.

Уже 11 февраля все Зверев вместе со следователями был вызван на работу. Правоохранители начали искать причину возгорания. Следы привели в кабинет на втором этаже:

— Мы выпиливали метр в высоту, метр в длину — место, где была плавленая мусорная корзина. Именно с нее очаг начался. В этом кабинете было две женщины-следователя. Мы их потом доставляли в отдел для дачи показаний. Рассказали, что ушли со своего кабинета, кто-то из них курил, был брошен окурок, возгорание ушло в стену, а они пустотелые были, здание старое, вытяжка поддувала, видимо, и полыхнуло по всему периметру.

Валерий Щетинский тоже уверен — случившееся не имеет отношение к криминалу:

— Никакого поджога не было. Много старых досок там, на полу, на стенах. Обиты гранкой, а внутри пыль, оставшаяся от опилок. Я, когда на окне стоял, обратил внимание — в стенах, как в печке, аж гудело! Что случилось? Не знаю. Говорят, в том кабинете, откуда началось, девчонки курили. Ксерокс до этого дымился у них. Пузырьки какие-то, для волос вроде, в урне нашли. Я предполагаю, просто что-то прогорело и там тлело, а когда взломали дверь — пыхнуло!

Чудесные шторы

Алексей Лукин, работавший в бухгалтерии в ГУВД, находился на момент трагедии на 3-м этаже:

— В тот вечер вышел в коридор и заметил под потолком струйку дыма. Тут же раздался характерный треск: так искрит проводка. У меня вдруг появилось чувство опасности. Обошел шесть ближайших кабинетов и сказал всем: одевайтесь — и быстро домой! Там было около 20 молодых женщин, все мамы.

Через центральный выход выбраться уже было нельзя: настоящая топка, валил густой дым. Народ потянулся к запасному выходу. В этот момент погас свет. Дабы избежать лишней паники, Алексей начал громко разговаривать с женщинами.

— Накиньте на голову ткань, пригнитесь! — говорил он.

Пожар в Самарском УВД 10 февраля 1999 года..

Под его уверенный голос дамы выходили из задымленного подъезда. Случись промедление — вышли бы не все.

Старший специалист ГУВД Залина Амерханова находилась в своем кабинете на втором этаже. За пару недель до трагедии она повесила там новые шторы. Они-то и спасли жизнь милиционерам юридического отдела:

— 10 февраля около 6 вечера в коридоре началась беготня, потом был звук, как будто уронили телевизор. Мы пошутили: вечеринка, что ли, началась? Но планерку не прервали. Позже поняли: к счастью. Кто открывал двери раньше, напустил больше дыма. Когда выглянули в коридор, увидели: все плохо. Дым в коридоре стоял стеной. Вскоре загорелась дверь кабинета, и счет пошел на секунды. Решение уходить через окно по шторам пришло мгновенно. Не сговариваясь, подтолкнули к окну Наташу Чермоненко: у нее астма, ей надо дышать. Мужчины выбили решетку. Счастье, что шел ремонт, и ее плохо закрепили. Шторы связали и прикрепили к батарее. До земли они не доставали, но это лучше, чем прыгать с подоконника с высоты 10 метров. Кто полезет первым, решили моментально: Борисов, он самый крупный. Будет потом ловить нас внизу. За ним, как акробат, с сумками в зубах спустилась Чермоненко. Меня заставили лезть третьей. Руки не удержали канат, и я полетела вниз. Мужчины спустились последними. Они под руки выводили нас из дыма. Помню, шли к воротам, не чувствуя боли в переломанных костях, и радовались: хорошо, что два наших самых пухлых сотрудника в этот день не работали, они бы через решетку не пролезли!

Спасали документы ценой жизни

К сожалению, выбраться удалось не всем. Так, оперативник Константин Алексанов, отвечавший за взаимодействие с Интерполом, не поддался панике и пытался спасти из огня служебную документацию. Когда пламя подобралось слишком близко, офицер пытался выбраться из окна своего кабинета на 4 этаже, но не удержался, сорвался вниз и погиб.

Оперуполномоченный Владимир Голуб пытался спасти жизнь своей коллеге Лидии Усовой. Он двигался вместе с ней по коридору в сторону выхода, но потерял сознание и не выжил.

Имена погибших увековечены в ГУ МВД России по Самарской областиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Погибла и майор Усова, до последнего спасавшая секретные документы и вещдоки. Тело Лидии обнаружили при разборе завалов.

Желание сохранить секретную документацию сыграло злую шутку и с милиционером Игорем Кузьминым. Он задержался дольше, чем положено. От путей эвакуации оперативника отрезала стена огня.

Этих сотрудников, как и десятки других, посмертно наградили орденом Мужества. Имена героев занесены на мемориальную доску памяти ГУ МВД России по Самарской области. В 2020 году полицейские по традиции проводят траурные мероприятия, возлагают цветы к вечному огню на мемориальном комплексе с часовней, появившемуся на месте трагедии, посещают ушедших коллег на кладбище. Журналисты «КП-Самара» присоединяются к соболезнованиям семьям погибших.

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