В Самаре наградили победителей и призеров конкурса «Клиника года-2020»

Награждение превратилось в праздник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 2014 года издательский дом «Комсомольская правда» ежегодно проводит конкурс «Клиника года». Минувший года, несмотря на все сложности и ограничения, не стал исключением. 30 номинаций, более 70 медицинских учреждений в числе участников – конкурс прошел с привычным размахом.

По традиции лучших из лучших выбирали сами пациенты. С сентября по декабрь страницу с голосованием на сайте samara.kp.ru посетили около 58 тысяч пользователей. За участников отдали 13 460 голосов. Победителей народного голосования по традиции чествовали с размахом. Церемония награждения победителей и призеров проходит в комфортабельном конференц-зале отеля «Ренессанс Самара» и превратилась в праздник.

Открыло вечер джазовое трио Black Coffee: звуки гитары, саксофон и женский голос помоги настроиться на позитивный лад. Профессиональный и задорный ведущий Сергей Никоноров создал непринужденную и торжественную атмосферу.

Музыкальный подарок от джазового трио Black Coffee Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интересным подарком от «Комсомолки» и художницы песком Анны Мелеховой стало шоу живых рисунков. На глазах участников церемонии Анна создавала из песчинок картины с глубоким смыслом.

– То, что вы делали в минувшем году и продолжаете делать сегодня, – это подвиг. Благодаря вам мы пережили 2020 год, – поприветствовала собравшихся редактор Самарского филиала ИД «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева. - Хорошо, что мы сегодня можем еще раз всем вам сказать «спасибо».

Ольга Афанасьева награждает победителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 победителей и 60 призеров в этот вечер получили от «Комсомольской правды» памятные таблички, дипломы и нежную розу от современного магазина цветов «Цветочки Бантики».

Подарки для призеров и победителей

Подарком для участников церемонии стало и выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов вокального ансамбля Самарского государственного института культуры «Campanella». Руководители коллектива - Павел и Ксения Плаксины, солистка - кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Вокального искусства» Самарского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов Ирина Сигал.

Вокальный ансамбль Самарского государственного института культуры «Campanella» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не менее ярким моментом церемонии стала лотерея. При регистрации участники опускали номерки в лототрон и с волнением ждали результатов. Среди призов - подарочные наборы от галереи чая, кофе и шоколада «Кантата», подарки от винного бутика «Гараж», сертификаты в салон «Твой тай», сертификат от дизайнерской эко-мастерской «Вновь», книги от издательского дома «Комсомольская правда», сертификаты на рекламную кампанию, ЭКО –подарки от официального представителя компании Tupperware Анны Радаевой, подарки от бутика дизайнерских украшений Mon shou shou, Корзина косметики Mary Kay от эстетит-визажист и бьюти-эксперт Ирины Волковой.

Счастливые победители лотереи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одним партнером конкурса стала торговая марка «Кристальная». Поэтому утолить жажду участники могли действительно полезной водой - «IQ water».

Сладкий финал

Еще одним сюрпризом для участников церемонии награждения ежегодного конкурса «Клиника года» стал праздничный торт. Двухъярусный, украшенный свежими ягодами он сразу оказался в центре внимания. Изготовили его кондитеры Самарского булочно-кондитерского комбината.

Шикарный торт от Самаркого БКК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы всегда рады поддержать важные для города и области события. Хорошо, когда проводятся такие мероприятия, они демонстрируют не только степень профессионализма в определенной сфере, но и уровень развития региона в целом, - комментирует первый заместитель генерального директора ЗАО «СБКК» Владимир Ерошин.

Бисквитные коржи, пропитанные сладким сиропом, тающие во рту безе и нежный крем – таким запомнится торт от Самарского БКК участникам конкурса «Клиника года». Устоять не смогли даже те, кто обычно отказывается от сладкого.

Украсить вкусным и красивым десертом свой праздник может каждый. Достаточно обратиться к профессионалам в Самарский БКК.

Еще один подарок для учатсников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Список победителей и призеров здесь.

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