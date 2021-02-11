«Смотрел на пепелище и крестился»: односельчане выдали парня, который под покровом ночи расправился со знакомым

Огонь уничтожил часть улик, но преступника все равно удалось найти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрея (имена героев этой истории изменены) в маленьком поселке под Самарой знали почти все: о его доброте только что легенды не ходили. Двери его дома всегда были открыты, он привечал тех, кому идти больше было некуда: избил муж, выгнали из дома, некуда идти «доживать» последние дни с тяжким недугом. Да, Андрей выпивал, но все его знакомые сходились в одном: человек он был добрый и неконфликтный в любом состоянии. В ночь с 14 на 15 ноября 2019 года Андрея не стало. Сгорел его дом, погиб и он. Жители поселка были уверены, что тот заснул с непотушенной сигаретой. А потом вскрылась правда.

Подозрения

- Выхожу из дома, а возле пепелища, где раньше Андреев дом был, Игорь стоит. Крестится и что-то под нос себе бормочет, - вспоминала позже соседка Алла. – Увидел меня и говорит: «Кому он что плохого сделал? За что его убили? Хороший же человек был». Алла очень удивилась: весь поселок гибель Андрея считал несчастным случаем. А потом Игорь стал ее расспрашивать: сильно ли тело обгорело? Выгорела ли вся комната или только часть? Она оборвала разговор, честно сказав, что тело не видела и не то чтобы хотела бы его видеть. Но в голове засело подозрение: с чего это такие вопросы?

По поселку поползли слухи. Сначала отец Игоря – дядя Слава – на какой-то попойке проговорился, что сын его «делов натворил». Потом и сам Игорь, опять же, будучи пьяным, признался: за душой грех, руки хочет на себя наложить, но боязно.

Через неделю Игорь не выдержал, пришел в полицию и написал явку с повинной. Поссорились с Андреем из-за крестика: Игорь перед Андреем похвастался серебряной цепочкой с крестиком, и показалось ему, что Андрей «сокровище» ему не вернул. Игорь ушел, но потом вернулся. Цепочка нашлась, но за свои сомнения он жестоко отомстил Андрею.

Обвинение

13 января 2020 года были получены результаты судебно-медицинской экспертизы, которая показала: Андрею нанесли 22 удара, причем тремя разными ножами. Найти какие-либо следы на месте преступления оказалось проблематично – огонь уничтожил все. Зато по месту жительства подозреваемого нашли ДНК убитого, в том числе следы крови.

- Это было странно, потому что Игорь и Андрей почти не общались: много лет назад отец Игоря, дядя Слава, работал под началом Андрея, и Андрей выгнал его с работы за пьянку. С тех пор общение как-то не складывалось, - рассказывали односельчане.

Нашлись и свидетели, которые видели обоих в вечер убийства:

- Я гуляла с собакой, навстречу Игорь шел, какой-то неопрятный, куртка на нем большая была, будто с чужого плеча. Присмотрелась – а он пьяный! «Да, - говорит, я забухал», - вспоминала позже одна из свидетельниц. – Я зашла в гости к Андрею, а он мне говорит: «Только-только перед тобой Игорька выпроводил. Впервые пришел ко мне, да такой неадекватный, что штаны задом наперед надел. Все какую-то цепочку искал».

Следствие смогло также «разговорить» жителей поселка, которые тесно общались с Игорем и его отцом, и, в конце концов, друзья семьи сдались: да, слышали признания и отца, и от сына.

Правда, так и осталось неясным, из-за чего начался пожар: то ли Игорь пытался уничтожить место преступления, то ли правда из рук умиравшего Андрея выпала непотушенная сигарета.

Приговор

В январе 2021 года Игоря отдали под суд по обвинению в убийстве. И вот тут произошло непредвиденное: он сначала запросил суд присяжных, а потом еще и заявил им: я не виноват!

- 14 ноября 2019 года я был дома с отцом, мы выпивали. Вечером сходил в гости к Андрею, никаких конфликтов между нами не было. Мы распили бутылку, я пришел домой и лег спать, - уверял он присяжных. – Я никого не убивал.

Версию сына на суде пытались поддержать и его родители. Они же позаботились о том, чтобы к материалам дела приобщили положительную характеристику от местного храма, куда Игорь ходил на протяжении 5 лет, помогал там с электрикой и посещал занятия для анонимных алкоголиков.

Гособвинитель Яна Кудряшова обратила внимание присяжных на несостыковки в показаниях Игоря и его родителей, которые касались того вечера, плюс заметила: на проверке показаний на месте преступления Игорь подробно рассказывал и показывал, как наносил удары на манекене. Экспертиза к тому моменту не была готова, а значит, нельзя даже предположить, что ему кто «подсказал», как было дело.

Суд присяжных в итоге единогласно признал Игоря виновным и не заслуживающим снисхождения. А суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Этот приговор Игорь, вероятно, попытается обжаловать.

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