В Самаре продолжается вакцинация от коронавируса и становится jна все масштабнее. Журналист \\"КП-Самара\\" отправилась прививаться в середине января, как только объявили о том, что вакцина теперь и у нас доступна массовому пользователю. Правда, за своей дозой \\"чипа\\" - привет, шуточки про Илона Маска - пришлось побегать. Рассказываем, как все было, к чему готовиться тем, кто решился на прививку и какие ошибки не надо совершать.\\"Я сегодня хочу обратиться к врачу\\"Весной, еще до всех этих пандемий, я упала. Ногу раскроило гвоздем, я кинулась в травмпункт. Там тетя-врач участливо поинтересовалась, есть ли у меня прививка от столбняка. Я начала судорожно вспоминать, бумаги, уже трижды перевезенные из больницы в больницу, предательски молчали. \\"Можете написать отказ\\", - предложила врач. \\"Колите\\", - мужественно сжала зубы я.В общем, еще месяц всей своей натурой доверяющего прививкам гражданина о сделанном выборе я жалела. Под лопаткой ломило так, что хотелось подвывать в голос - в основном, в автобусах. Но время пролетело и настал декабрь, когда во всеуслышание заговорили о новой прививке - от коронавируса. Послушный гражданин и журналист-экспериментатор во мне встрепенулся. \\"Оля, может быть попозже, подождем, не надо сейчас\\", - говорили друзья. Но я была непреклонна - уколоться хочу, обращаюсь к врачу - подавайте прививку. Тут-то и возник первый \\"затык\\". В то время как космические корабли бороздили просторы Вселенной, а московские друзья и коллеги вовсю хвастались новенькими и блестящими \\"чипами\\", в Самару доходили только небольшие партии вакцины. Серьезно ли: 4000, 5000? Только и хватает, что на медиков и учителей. Им, конечно, нужней. Но хотелось уже масштабов!Так что попыток найти лазейку я не оставляла, но как-то не получалось. Первое что я сделала, поверив новостям, которые сама же и написала, - позвонила в клинику, к которой прикреплена и как и полагалось заявила о своем непреклонном желании привиться.\\"Чего хотите? Какой коронавирус? Девушка, нет у нас никаких прививок, хватит звонить\\", - в регистратуре со мной были неласковы. Я затаила обиду, но попыток прорваться к счастью не оставила. В фейсбуке стало появляться все больше откликов от уже привившихся самарцев. Некоторых прямо вызывали на вакцинацию. И вскоре на Госуслугах я увидела заветное окошко - записаться на вакцинацию. Моей клиники в списке не было, но я выбрала ту, которая ближе - и, о чудо, записаться удалось буквально на послезавтра.Беспокоил, правда, вопрос: \\"а если антитела?\\". При записи на прием никакими подобными вопросами не интересовались. Анализы тем, кто переживает, нужно было бы делать самим. Я в последний раз проверялась примерно в начале ноября: тест показал, что антитела G имеются, в количестве 9 чего бы там ни было. Тратить на исследования еще денег было жалко, как раз накануне я прочитала интервью врача-иммунолога, чье мнение показалось мне заслуживающим доверия. И я решилась на эксперимент на живых людях.\\"Про болячки рассказывай сам\\"В день X - в четверг, это важно - в поликлинику я шла с твердым убеждением, что сегодня меня врач только посмотрит, и потом уже назначит дату для самой прививки. Но все оказалось проще. В одном кабинете сидели \\"бумажные люди\\": они выдали стопку документов, взамен забрали паспорт и полис. Вопреки ожиданиям, никаких страшных справок о том, что беру на себя ответственность за свою смерть, инвалидность и выпадение волос, подписывать не пришлось. Стандартные бланки о согласии на обработку данных, листок, который приходится заполнять у каждого врача, о хронических болячках, известных аллергиях и состоянии на данный момент. И согласие на вакцинацию препаратом Гамма-Ковид-ВАК - тем самым Спутником V. Чуть позже в обсуждениях в социальных сетях оппоненты как раз и указывали на то, что мол перед прививкой не производят никаких глубоких исследований организма. Но я все же позволила с ними не согласиться: обычно к половозрелому возрасту гражданин уже очень много знает о своих болячках и аллергиях. Странно думать, что более него этими знаниями будет обладать врач. Ну а если что-то пойдет не так, под рукой целая больница, уколы, неотложка. Не в пустыне же укол делают.В общем, мне ситуация показалась вполне адекватной. В кабинете напротив за меня взялась терапевт - тоже не слишком активно. С пожилыми женщинами до меня она разговаривала гораздо дольше. Мне измерила температуру и сатурацию, восхитилась количеством кислорода и вручила листок-памятку. Рассказала, что вакцинировать у них начали совсем недавно - буквально 3-4 дня работают. Но народ идет потоком, в основном - те, кто старше 55 лет. Видимо, на самоизоляции посидели достаточно и бояться устали, хотят спокойно встречаться с родными. Много и молодых - 18-20 лет, видимо, студенты.Все заполнение бумаг заняло минут 10. Сама прививка - минуту. Как рассказала медсестра, сложность для них связана с тем, что каждая бутылочка вакцины рассчитана на 5 доз. Каждую нужно сначала достать из специального холодильника, бережно разморозить в течение часа. Поэтому процесс идет по началу довольно медленно: одну бутылочку разморозили, на час пять человек позвали, привили, тут уже следующая порция - и людей и \\"зелья\\" подоспела. Вакцина капризная, нарушать сроки нельзя - иначе толку не будет.\\"Лучше делайте укол перед выходными\\"Сделав прививку, я отправилась на работу - впереди был целый четверг. Организм ничуть не беспокоил и я уже подумала, что либо вирус оказался мертворожденным, либо мне сильнее всех повезло. Но дома меня ждал сюрприз. Практически до входной двери я чувствовала себя отлично, а сразу за дверью родного дома меня свалила на кровать слабость. Температура поднималась медленно - 37, потом 37,5, задержаться. а потом не стала церемониться и махнула сразу до 38,4. Я мужественно держалась, валялась, грелась. Но столбик ртути пополз выше и на 39,2, когда перед глазами стали появляться бредовые картинки, я сдалась и выпила предписанную таблетку. Позже в интернете нашла официальные рекомендации: пить таблетку сразу, температура в данном случае не нужна.Утром, температуры как не было. Больше она не возвращалась. Вот только в пятницу толку от меня как от работника не было - слабость, вялость, хотелось просто спать и не реагировать ни на что. Из этого сделала вывод: лучше прививаться перед выходными. Либо брать отгул - не мучить организм.Остальных ограничений не много: врачи просят три дня не пить, не мыться (душ не запрещен, просто место укола лучше сразу же не мочить и не тереть). Физические нагрузки тоже лучше ограничить. Как объяснил врач в поликлинике, это не связано со специфичными свойствами вакцины. Просто для организма прививка и так стресс, ему нужно разобраться с проникшим вирусом, что-то придумать, заняться производством антител. В общем, весь иммунитет занят полезным делом, лучше не грузить его дополнительными проблемами, отдохнуть, больше спать и наслаждаться жизнью.Второй части пришлось подождатьЕще 21 день я о прививке почти не вспоминала. Но к 11 февраля начала волноваться. Вакцина \\"Спутник V\\" двухкомпонентная. Для того, чтобы обеспечить стойкий иммунитет, к клеткам нужно доставить достаточное количество \\"образцов\\" шипов короны COVID-19, те самые SPIKE-белки. В первый раз в качестве транспорта используют один из аденовирусов. Его особенность в том, что он крайне нестойкий и организм, уже сталкивавшийся с подобной болячкой, может быстро с ним расправиться. Второй раз вдогонку посылают уже другой аденовирус. Он более стойкий и имеет больше шансов развезти по организму шипы, научив клетки их распознавать. Так вот, второй компонент начали поставлять немного позже. И еще 10 числа, накануне, врачи не знали, когда привезут его для нас. Появились вакцины только днем, многим звонили, просили приехать в течение часа. Либо назначали время на следующий день. Важно: дата второй прививки будет прописана в памятке и на госуслугах, предварительно позвонит врач, просто так приезжать не нужно.На второй укол нужно принести бумажку-памятку, на ней написана серия первой вакцины. Второй раз также измерят температуру и сатурацию, убедятся, что у вас не появилось новых болячек и не наступила беременность, и отправят на укол. На руках останется сертификат о профилактических прививках и дневник наблюдений на госуслугах. Лично я собираюсь после еще трех недель сходить и за деньги проверить уровень появившихся антител. К сожалению, на бесплатной основе этого не делают. Второй раз после укола у меня даже не повышалась температура - правда, выходные пригодились, слабость на фоне рабочей недели явилась, как будто ждали. Женщина 62 лет, которая прививалась вместе со мной, рассказала, что перенесла прививку немного хуже: у нее была долгая слабость и в основном она старалась лежать и как можно меньше заниматься какой-то физической активностью. А у знакомого вышло другое последствие: у него болела не только рука в месте укола, но часть спины и шея. Помогла антигистаминная таблетка.РезюмеО сделанной прививке я не жалею. Бояться - надоело, особенно с учетом неизбежных сопутствующих болячек, постоянного стресса. А еще хочется уже вернуться к поездкам, в том числе и за границу, простому человеческому общению в больших компаниях. С другой стороны, остается понимание, что прививка - это выбор каждого, поэтому никакие обязаловки, пожалуй, здесь не помогут и только навредят. Пока же вакцинация в регионе продолжается, по последним данным в больницы всей области привезли около 23 тысяч доз вакцины. Сами же врачи говорят, что прививочные кабинеты пустыми не простаивают: принуждать кого-то, пока спрос есть, нет необходимости.КОНКРЕТНОКак записаться на прививку от коронавируса в Самаре прямо сейчасДистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале Госуслуг.Для заявки необходимо выбрать услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19» (баннер на главной странице), раздел «Записаться в лист ожидания» - если нет электронного расписания. Им позвонят сразу, как только в поликлинику поступит вакцина.А вы собираетесь делать прививку? Обсудим в комментариях.