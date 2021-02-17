Подростки стали болеть чаще: последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 февраля 2021 года

В Самарской области коронавирусом стали чаще заражаться подростки 15-17 лет. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области выросла заболеваемость COVID-19 в двух возрастных группах – среди подростков 15-17 лет и людей в возрасте 50-64 лет. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 февраля 2021 года.

Статистика

В Самарской области 297 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших в Самаре – 83. Не сильно отстает в этом антирейтинге Тольятти – 76 заразившихся. Весь список выглядит так:

- 83 в г. Самара

- 76 в г.Тольятти

- 16 в Ставропольском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 8 в Шигонском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 45104 человека.

К сожалению, за прошедшие сутки скончались три пациента, у которых был подтвержденный COVID-19. Это женщина 77 лет, у которой были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также два 68-летних мужчины. У одного из них также было заболевание сердечно-сосудистой системы.

Всего в регионе умерли 893 человека с коронавирусом.

Подростки стали болеть чаще

В регионе повысилась заболеваемость коронавирусом среди подростков 15-17 лет и людей в возрасте 50-64 лет. Об этом объявили на заседании оперштаба.

Среди подростков заболеваемость выросла на 36,9%, среди людей возрастной группы от 50 до 64 лет – на 13,4%.

При этом в других возрастных группах заболеваемость снизилась. Больше всех у школьников от 7 до 14 лет – на 21,3%.

Вакцинацию сделают доступнее

В Самарской области собираются увеличить охват вакцинации от коронавируса, а также сделать прививки доступнее. Для этого в регионе закупят дополнительные передвижные комплексы. Кроме того, в прививочной кампании задействуют уже имеющуюся технику.

Сейчас в 63 регионе прививки от COVID-19 сделали 64 тысячи человек. 13 тысяч из них получили обе части препарата.