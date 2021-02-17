Подростки стали болеть чаще: последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 февраля 2021 года

В Самарской области коронавирусом стали чаще заражаться подростки 15-17 лет.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Самарской области выросла заболеваемость COVID-19 в двух возрастных группах – среди подростков 15-17 лет и людей в возрасте 50-64 лет. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 февраля 2021 года.
Статистика
В Самарской области 297 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших в Самаре – 83. Не сильно отстает в этом антирейтинге Тольятти – 76 заразившихся. Весь список выглядит так:
- 83 в г. Самара
- 76 в г.Тольятти
- 16 в Ставропольском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 8 в Шигонском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 45104 человека.
К сожалению, за прошедшие сутки скончались три пациента, у которых был подтвержденный COVID-19. Это женщина 77 лет, у которой были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также два 68-летних мужчины. У одного из них также было заболевание сердечно-сосудистой системы.
Всего в регионе умерли 893 человека с коронавирусом.
Подростки стали болеть чаще
В регионе повысилась заболеваемость коронавирусом среди подростков 15-17 лет и людей в возрасте 50-64 лет. Об этом объявили на заседании оперштаба.
Среди подростков заболеваемость выросла на 36,9%, среди людей возрастной группы от 50 до 64 лет – на 13,4%.
При этом в других возрастных группах заболеваемость снизилась. Больше всех у школьников от 7 до 14 лет – на 21,3%.
Вакцинацию сделают доступнее
В Самарской области собираются увеличить охват вакцинации от коронавируса, а также сделать прививки доступнее. Для этого в регионе закупят дополнительные передвижные комплексы. Кроме того, в прививочной кампании задействуют уже имеющуюся технику.
Сейчас в 63 регионе прививки от COVID-19 сделали 64 тысячи человек. 13 тысяч из них получили обе части препарата.