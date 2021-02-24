Сунатулло и его жена Садорат из Таджикистана в Россию приехали несколько лет назад, оформили все документы, чтобы жить спокойно и не бояться проверок. В январе прошлого года у них родился сын Муххамед, который стал первым в семье гражданином РФ. В последнее время супруги снимали жилье в Центральном районе Тольятти – пристрой на Тупиковом проезде, 2 был в их полном распоряжении за относительно небольшие деньги.Официально по этому адресу расположено так называемое административное здание – то есть нежилое помещение, внутри которого «прописаны» две тольяттинские компании. Неофициально к зданию примыкала постройка, в которой как раз и разместилась семья мигрантов.Вечером 23 февраля они лишились и того немного, что у них было из-за пожара. Сообщение о ЧП сотрудникам МЧС поступило в 19.23, к их приезду пламя охватило весь пристрой и перекинулось на соседний ангар.- Площадь возгорания составила 70 кв метров, - говорят в областном МЧС. – Пожар ликвидирован в 21.22, на месте работали 24 человека из числа личного состава.В огне сгорел маленький Муххамед, его папа с мамой сейчас находятся в больнице. У Сунатулло обожжены дыхательные пути, плюс ожоги покрывают все его тело – вероятно, мужчина пытался вытащить своего сына из пламени, но не успел.- Состояние тяжелое, но пациент выживет: поражено около 20% кожного покрова головы, туловища, рук, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, осведомленный в ситуации.О начале проверки по факту ЧП уже сообщили в региональном Следственном комитете. Кого винить в произошедшем, пока не совсем ясно: предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи обогрева.За дело также взялись прокуроры: их интересует, на каком основании мигранты жили, а возможно, и работали по данному адресу:- По предварительным данным, помещение использовалось для осуществления коммерческой деятельности с привлечением труда иностранных граждан, законность этого сейчас проверяется, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре Центрального района Тольятти.Интересно, что в соседнем здании по адресу Тупиковый проезд, 4, строение 2 расположено подразделение по вопросам миграции. Как долго они не замечали семью мигрантов у себя под боком, пока не ясно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар в нелегальном хостеле в Самаре, где погибли 4 человека, потушили через 4,5 часаВ МЧС объявили о полной ликвидации пожара в нелегальном хостеле в Самаре. В огне погибли четверо мужчин (подробности)