Куда он гнал? Депутат из Самарской области оказался замешан в смертельном ДТП

Водитель "Гранты" получил тяжелые травмы и вскоре скончался. Фото - "ДТП Самара"
Фото: СОЦСЕТИ
В Самарской области разгорается скандал после того, как в сеть выложили видео смертельного ДТП в Жигулевске. В страшной аварии оказался замешан сын депутата, который пошел по стопам своего отца и тоже занимается политической карьерой.
Авария произошла днем 15 февраля на перекрестке улиц Гагарина и Приволжской. Там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Mercedes-Benz. Автомобили вынесло с дороги в направлении пятиэтажки. Скорость была приличной, обе машины остановились, лишь врезавшись в крыльцо ломбарда, расположенного в торце здания. Водитель иномарки повредил ногу, а мужчина, управлявший «Ладой», попал в больницу в тяжелом состоянии, вскоре Юрий Б. умер, ему было 60 лет.
Полицейские, работавшие на месте ДТП, предположили, что авария произошла по вине погибшего:
- Водитель «Гранты» на перекрестке в нарушении требований знака «Уступи дорогу» не пропустил иномарку, в результате чего и произошло столкновение, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД.
Вот только видео, которое кто-то позже слил в сеть, позволяет взглянуть на произошедшее с иной точки зрения: иномарка двигалась на огромной скорости, даже не пытаясь притормозить на перекрестке, в 300 метрах от которого находится остановка общественного транспорта.
- Он ехал слишком быстро, водитель «Гранты» мог его просто не видеть: расстояние до перекрестка Mercedes преодолел за считанные секунды, - считает Вячеслав, водитель с приличным стажем и тысячами «накатанных» километров. – Да и в целом дорога в этом месте достаточно узкая, кругом пешеходные переходы, жилые дома, на дорогу неожиданно могли выбежать дети. Да, может быть, у иномарки и было преимущество, но это не повод так гнать на дороге.
Перцу этой истории добавляет тот факт, что за рулем иномарки был депутат городской думы Жигулевска Егише Амроян, его отец – Рубик Амроян – депутат Самарской губернской думы и генеральный директор ОАО «Жигулевский хлебозавод».
На ситуацию уже обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, который требует привлечь к ответственности коллегу за «гонки» на городских дорогах:
- Все основания для возбуждения уголовного дела - налицо, водитель «Лады» вчера скончался. Материал уже направлен в СКР. Беру ситуацию под контроль. Также считаю, что депутат-гонщик Амроян должен добровольно сдать мандат, а его членство в «Единой России» следует приостановить.
По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, материалы проверки в региональный Следственный комитет еще не поступили, да и вообще вопрос привлечения к уголовной ответственности Егише Амрояна под большим вопросом – медосвидетельствование, которое он прошел после ДТП, как ранее сообщали в полиции, не показало алкоголя в организме водителя. А превышение скорости доказать будет весьма проблематично.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сын депутата стал участником смертельного ДТП в Жигулевске
В аварии с "Мерседесом" и "Грантой" пострадал водитель отечественного автомобиля, он скончался в больнице (подробности)
Появилось шокирующее видео смертельного ДТП с депутатом в Самарской области
Депутат на своем автомобиле протаранил отечественную легковушку (подробности)