Куда он гнал? Депутат из Самарской области оказался замешан в смертельном ДТП

Водитель "Гранты" получил тяжелые травмы и вскоре скончался. Фото - "ДТП Самара" Фото: СОЦСЕТИ

В Самарской области разгорается скандал после того, как в сеть выложили видео смертельного ДТП в Жигулевске. В страшной аварии оказался замешан сын депутата, который пошел по стопам своего отца и тоже занимается политической карьерой.

Авария произошла днем 15 февраля на перекрестке улиц Гагарина и Приволжской. Там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Mercedes-Benz. Автомобили вынесло с дороги в направлении пятиэтажки. Скорость была приличной, обе машины остановились, лишь врезавшись в крыльцо ломбарда, расположенного в торце здания. Водитель иномарки повредил ногу, а мужчина, управлявший «Ладой», попал в больницу в тяжелом состоянии, вскоре Юрий Б. умер, ему было 60 лет.

Полицейские, работавшие на месте ДТП, предположили, что авария произошла по вине погибшего:

- Водитель «Гранты» на перекрестке в нарушении требований знака «Уступи дорогу» не пропустил иномарку, в результате чего и произошло столкновение, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областном МВД.

Вот только видео, которое кто-то позже слил в сеть, позволяет взглянуть на произошедшее с иной точки зрения: иномарка двигалась на огромной скорости, даже не пытаясь притормозить на перекрестке, в 300 метрах от которого находится остановка общественного транспорта.

- Он ехал слишком быстро, водитель «Гранты» мог его просто не видеть: расстояние до перекрестка Mercedes преодолел за считанные секунды, - считает Вячеслав, водитель с приличным стажем и тысячами «накатанных» километров. – Да и в целом дорога в этом месте достаточно узкая, кругом пешеходные переходы, жилые дома, на дорогу неожиданно могли выбежать дети. Да, может быть, у иномарки и было преимущество, но это не повод так гнать на дороге.

Перцу этой истории добавляет тот факт, что за рулем иномарки был депутат городской думы Жигулевска Егише Амроян, его отец – Рубик Амроян – депутат Самарской губернской думы и генеральный директор ОАО «Жигулевский хлебозавод».

На ситуацию уже обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, который требует привлечь к ответственности коллегу за «гонки» на городских дорогах:

- Все основания для возбуждения уголовного дела - налицо, водитель «Лады» вчера скончался. Материал уже направлен в СКР. Беру ситуацию под контроль. Также считаю, что депутат-гонщик Амроян должен добровольно сдать мандат, а его членство в «Единой России» следует приостановить.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, материалы проверки в региональный Следственный комитет еще не поступили, да и вообще вопрос привлечения к уголовной ответственности Егише Амрояна под большим вопросом – медосвидетельствование, которое он прошел после ДТП, как ранее сообщали в полиции, не показало алкоголя в организме водителя. А превышение скорости доказать будет весьма проблематично.

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