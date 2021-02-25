В Самаре и Тольятти в этом году аномальная зима. Из-за непрекращающихся снегопадов коммунальщики не успевают расчищать дороги и улицы от снега. Добраться на работу или по делам бывает очень проблематично, и многие предпочитают оставлять свои машины дома и вызывать такси. Но и таксистам сейчас непросто. Машины приходится буквально откапывать из-под сугробов, бывает, что из-за мороза они не заводятся, или снежные ухабы не дают выехать из двора. И тогда даже при большом желании таксисты не могут выйти на смену. В такие дни число водителей падает, а желающих заказать такси, наоборот, становится больше. В результате среднее время ожидания и цена поездки растет.Основные слагаемые стоимости — спрос на поездки в конкретный момент времени, расстояние и время в пути. И непогода может здесь может переменить весь ход действия.- Несмотря на то, что стоимость одного км и одной минуты мы не меняли, из-за снегопада и очень низкой средней скорости движения в городе стоимость поездок сейчас значительно выше, чем в такой же день в хорошую погоду, - сообщают в одном из агрегаторов такси.И поясняют, что из-за непогоды заказы в среднем сейчас выполняются в два раза дольше, чем в обычные дни. К примеру, если в нормальную погоду пять километров пути на такси вы проезжаете за 5-10 минут, то во время снегопада длительность поездки увеличивается до 10-20 минут. Из-за этого растет и итоговая сумма.Несмотря на такие сложные погодные условия, способы сэкономить есть. Мы подскажем, как это сделать.1. Утренний час пикУ большинства горожан рабочий день начинается в 9:00. Поэтому основной поток заказов в утренний час пик поступает в 8:30–8:45. Следовательно, ездить в это время дороже.Как сэкономить: выезжать на работу немного раньше, к примеру, в 8:15. Поездка в это время будет стоить на 15-20% дешевле, чем в час пик. Если вы не привязаны к четкому расписанию и может выехать на работу позже: лучшее время для заказа утром – 9:15 или после 10:00.2. Вечерний час пикЗа 5-10 минут до окончания рабочего дня число вызов такси начинает резко расти. Спрос остается высоким в течение примерно 50 минут.Как сэкономить: если ваш рабочий день заканчивается в 18.00, то лучше всего заказать машину за 10-20 минут до выхода из офиса, например в 17:45. Если задерживаетесь, на работе, то сможете сэкономить, сделав заказ после 19:00. Стоимость поездок в это время меньше, чем в период пикового спроса.3. Пятничный ажиотажТретий час пик приходится на ночь с пятницы на субботу, когда люди разъезжаются из баров и ресторанов. Повышенный спрос агрегаторы отмечают с 22:00 до 3:00. Поездок в это время меньше, чем в будние дни, но меньше и водителей, работающих на линии.Как сэкономить: лучше всего заказывать такси за 10-15 минут до наступления нового часа, например, в 0:45 или 0:50. В это время обычно спрос немного снижается.ВыходныеВ субботу в вечернее и ночное время спрос на такси еще выше, чем в пятницу. Пики заказов приходятся на десятую-двадцатую минуты каждого часа: 0:10, 1:10, 2:20. Возможно, это связано с тем, что компании договариваются уезжать из клуба или с вечеринки в полночь, час ночи, два и так далее. Такие цифры запомнить легче.Как сэкономить: попробуйте вызывать такси за 15-20 минут до начала следующего часа, например, в 0:40-0:45 или 1:40-1:45. В это время спрос немного снижается.На разные случаиЕсли видите, что стоимость поездки выше, чем обычно, лучший способ избежать переплаты – немного подождать. Как только число желающих уехать начнет уменьшаться, стоимость поездки тоже снизится. Если одновременно с этим пробок станет меньше, цена поездки станет еще ниже.Еще один вариант сэкономить — составить альтернативный маршрут. Самые загруженные участки проехать на общественном транспорте или пройти пешком, если позволяет расстояние. А дальше вызвать такси. Но в таком случае желательно закладывать запас времени на дорогу, это поможет избежать неприятных ситуаций и опозданий.