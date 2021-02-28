13-летняя Юлия Гаврилова родом из села Кинель-Черкассы Самарской области. Недавно девочка прошла слепое прослушивание на восьмой сезон шоу «Голос. Дети» на Первом канале.Она спела песню «Ай вы, цыгане» и покорила сердца всех трех членов жюри. Первым к ней повернулся Василий Вакуленко (Баста), за ним – Светлана Лобода, потом – Егор Крид. Они были поражены и вокальными данными девочки, и ее энергией и харизмой.- Мне очень понравилось ваше выступление и ваш голос, я повернулся последним, потому что хотелось насладиться им максимально, - признался Егор Крид.- Вы прекрасно выглядите, мне очень нравится ваша энергия. Я хочу, чтобы вы проявляли себя в моей команде, - заявила Светлана Лобода. И Юлия, которая могла выбрать любого из членов жюри, решила, что будет именно в команде певицы.Светлана Лобода подошла к ней, обняла и сказала: «Я знала, потому что ты – мой человек, я сразу это увидела».За кулисами за Юрию Гаврилову болел целый «табор», как в шутку заметили члены жюри: мама, педагог по вокалу, друзья и родственники.- По количеству визгов твоя команда «перебила» всех. Даже стены у нас трещинами пошли, - такими словами приветствовал Юлию Гаврилову известный телеведущий Дмитрий Нагиев, когда она вернулась к «своим».Напомним, это уже не первое успешное выступление талантливой певицы из Кинель-Черкасс. В декабре прошлого года она участвовала во Всероссийском конкурсе талантов «Синяя птица» и так спела песню «Мир без любимого», что Дмитрий Билан, сидевший в жюри, не смог усидеть на месте от восторга и вышел на сцену, чтобы спеть с девочкой дуэтом.«Комсомолка» желает Юлии Гавриловой удачи и будет следить за ее успехами на шоу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:12-летняя певица из Самарской области спела дуэтом с Димой БиланомЮля Гаврилова удивила жюри конкурса \\"Синяя птица\\" проникновенным исполнением песни на албанском языке (подробности)