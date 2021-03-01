В исторической части Самары около отеля "Лотте" загорелся жилой дом

Пожар произошел на улице Самарской неподалеку от отеля "Лотте" Фото: Вячеслав СОРОКИН

В понедельник, 1 марта, в исторической части Самары произошел крупный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 17:26 поступила информация, что горит жилой дом на улице Самарской. Пожар произошел неподалеку от отеля «Лотте».

На место спасатели выехали по повышенному рангу вызова. Площадь пожара составляла 300 кв. метров. Как сообщали очевидцы, издалека были видны дым с огнем, около горящего дома вся улица заставлена пожарной техникой.

Горел двухэтажный деревянный дом Фото: Вячеслав СОРОКИН

Прибыв на место, пожарные увидели, что горит чердак в двухэтажном деревянном доме. Была угроза распространения огня на соседние деревянные дома. Как рассказывают очевидцы, пожарные быстро вывели всех жильцов из квартир, которые были на тот момент в доме.

Медицинская помощь потребовалась только одной бабушке, которую в итоге увезли на скорой.

На месте работали 91 человек и 29 единиц, в том числе автолестницы. Их с трудом загоняли в тесные соседние дворы, с них пожарные тушили огонь. Огонь в итоге удалось локализовать на площади в 320 кв. метров,

Из-за пожара перекрыли ближайшие улицы Фото: Вячеслав СОРОКИН

Пока тушили пожар, перекрыли улицу Самарскую и частично Красноармейскую. В вечернее время там скопились трамваи, сложно было разъехаться автомобилям.

Как сообщили в МЧС, открытое горение ликвидировали в 19:25. В 20:34 объявили о ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что на в Борском районе сгорел частный дом, в котором погиб пожилой мужчина, а до этого на улице Куйбышева в Самаре также произошел серьезный пожар.