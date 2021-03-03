Взятку делили на всех: за что в Самаре судят сразу трех офицеров областной полиции

По версии следствия, во главе коррупционных схем стоял Максим Шаталов (на верхнем портрете), а Дмитрий Котов (на нижнем) "соблазнился" лишь один раз Фото: Александра БУДАЕВА

Деньги делали на всем

Максим Шаталов и Александр Москвитин - признанные хозяйственники, в ГУ МВД России по Самарской области даже руководили соответствующим подразделением, но страсть к накопительству плохо сказалась на их карьере. Расследование, которое провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета, показало: в региональном МВД работала масштабная коррупционная схема. Деньги делали буквально на всем: собачьи корма, утилизация старых госномеров, мигранты...

Следствие пришло к выводу, что в центре порочного круга стоял начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» Максим Шаталов. Его несомненным «плюсом» был тот факт, что он «зарабатывал» сам и помогал «заработать» другим. Вот только «заработки» оказались незаконными - отсюда и уголовное дело.

В декабре 2019 года, к примеру, региональное управление МВД должно было заключить госконтракт на 13 млн рублей на уборку помещений и территории областной полиции. По версии следствия, Максим Шаталов предложил конечному исполнителю увеличить сумму контракта до 16 млн рублей «в связи с увеличением объема оказываемых услуг», а с ним поделиться сущей малостью – 600 тысячами рублей, правда, потом сумму уменьшили до 400 тысяч.

В целях конспирации переговоры Шаталов вел не лично, а через подчиненных. Да и «прибылью» честно делился со всеми, кто так или иначе был задействован в схеме. К примеру, за успешные переговоры по этому госконтракту полицейский, чью фамилию суд просил пока не озвучивать, получил 30 тысяч рублей.

За другую «сделку» по договору о сдаче лома черных и цветных металлов полицейские получили 100 тысяч рублей, 50 из них, по версии следствия, Максим Шаталов забрал себе, 30 отдал своему заместителю Александру Москитину, 20 – «переговорщику», который примерно в это время и «сдал» всю компанию сотрудникам ФСБ.

Не все участники коррупционной схемы дошли до суда

Во время расследования «всплыли» имена сотрудников, которые (опять же в целях конспирации) хранили у себя деньги, добытые Шаталовым не самым законным способом.

А вскоре после ареста Шаталова и Москвитина ФСБшники нагрянули к начальнику управления по вопросам миграции Дмитрию Котову, который, предположительно, также не смог устоять перед соблазном получить «легкие» деньги.

Речь шла о предоставлении разрешений на временное проживание для 5 мигрантов. «Решить вопрос» мог Дмитрий Котов. При помощи Шаталова с ним познакомился «бывалый переговорщик» Л. (его имя суд также просил пока не озвучивать). Изначальная цена за «услугу» составляла 300 тысяч рублей, на эту сумму «накинули свой интерес» все остальные участники сделки. Так на скамью подсудимых вместе с Максимом Шаталовым и Александром Москвитиным «загремел» и Дмитрий Котов.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, остальные «переговорщики», которые «засветились» в этом уголовном деле, никаких проблем с законом не имеют. По делу они прошли свидетелями, некоторые даже остались при своих должностях, других просто перевели в иные подразделения.

Что касается Шаталова, Москвитина и Котова, то 2 марта в Советском районном суде состоялось первое заседание по их уголовному делу. Кто из них что конкретно признает, пока до конца не ясно – сами подсудимые обещали определиться с этим вопросом после допроса свидетелей и изучения в суде доказательной базы. Шаталов и Котов на данный момент находятся в СИЗО, Москвитин, который был более разговорчив со следователями, - под домашним арестом.

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