В Самаре бывших высокопоставленных полицейских будут судить за коррупцию

Троих бывших высокопоставленных полицейских будут судить за взяточничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении трех бывших высокопоставленных полицейских, которые обвиняются во взяточничестве. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2020-м году Дмитрий Котов, на тот момент являющийся начальником управления миграции ГУ МВД России по Самарской области, действуя через посредников, начальника и заместителя начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" Максима Шаталова и Александра Москвитина, пытался получить 300 тыс. рублей за выдачу пяти мигрантам разрешения на временное проживание.

Котова задержали в марте на рабочем месте. Ранее также задержали его посредников по подозрению в получении взятки в 100 тыс. рублей от представителей компании, которая должна была заключить выгодный госконтракт с полицией.

Также выявлено, что в конце 2019 года начальник ФКУ получил через посредника 400 тыс. рублей за заключение дополнительного выгодного соглашения с компанией по уборке помещений и прилегающих территорий зданий полиции. Кроме того, в том же году начальник ФКУ утвердил фиктивный акт на поставку корма для служебных собак.

Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, по факту получения взятки, служебном подлоге, покушения на получения взятки и посредничеству во взяточничестве.