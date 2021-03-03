Расписание трансляций матчей 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах покажут игры 6-8 марта 2021

Центральный матч тура пройдет в Москве, на «Открытие Арене» «Спартак» примет «Краснодар». Фото: ФК «Краснодар».

Первый весенний тур этого сезона Российской премьер-лиги стартует 6 марта и продлится три дня. Откроет его перенесенная игра ЦСКА и «Ахмата». Публикуем полное расписание трансляций матчей 21 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021 и рассказываем, где смотреть игры 6-8 марта.

Встреча ЦСКА и «Ахмата» в Москве должна была пройти 8 марта, однако ее перенесли на два дня раньше из-за того, что сдвинулись сроки игр 1/4 финала Кубка России. Встречи пройдут как раз 7-8 марта.

«Армейцы» в прошлом туре уступили «Локомотиву» 0:2 и упустили возможность приблизиться к лидирующему в РПЛ «Зениту». «Ахмат» тоже не порадовал болельщиков – грозненцы уступили 1:2 «Динамо». Теперь обе команды получили возможность реабилитироваться. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Всего в программе 6 марта три игры. Встречу «Ротора» и «Химок» в Волгограде покажет также «Матч Премьер», а южное дерби «Ростов» - «Сочи» можно будет посмотреть еще и на «Матч ТВ». Первая встреча начнется в 16:30, вторая – в 19:00.

Во второй игровой день, 7 марта, зрителей также ждут три игры. Центральную встречу тура «Спартак» - «Краснодар» покажут на «Матч ТВ и на «Матч Премьер» в 19:00.

Обеим командам очень нужна победа в этом матче. У «Спартака» тянется серия поражений в официальных матчах. В последний раз в РПЛ красно-белые побеждали аж 5 декабря, тогда команда Доменико Тедеско разгромила «Тамбов» 5:1. После были поражения от «Сочи» и «Зенита» в РПЛ и от «Динамо» в Кубке России. А окончательно настроение болельщикам «Спартака» испортил «Рубин», который в прошлом туре обыграл «Спартак» 2:0.

«Краснодар» в этом сезоне не похож сам на себя. «Быки» идут непривычно низко в турнирной таблице Премьер-лиги – на 8-ой строчке. Выступление в Лиге чемпионов сказалось на чемпионате, в оставшееся время «Краснодар» должен срочно исправлять ситуацию.

Также 7 марта сыграют «Урал» и «Уфа». Команды уже встречались на этой неделе в Кубке России, теперь сыграют в чемпионате. Встреча начнется в 14:00, ее покажет «Матч Премьер».

Как и игру «Динамо» и «Тамбова». Стартовый свисток на стадионе имени Льва Яшина прозвучит в 16:30.

На 8 марта остались две встречи, обе покажут по «Матч Премьер». В 14:00 в Туле сыграют «Арсенал» и «Локомотив», а в 16:30 в Казани гроза авторитетов «Рубин» примет «Зенит». В первом круге казанцы обыграли петербуржцев, так что игра обещает быть интересной.

21 тур РПЛ 2020/2021. Расписание прямых трансляций

6 марта, суббота

14:00* ЦСКА – «Ахмат». Прямая трансляция на «Матч Премьер».

16:30 «Ротор» - «Химки». Прямая трансляция на «Матч Премьер».

19:00 «Ростов» - «Сочи». Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

7 марта, воскресенье

14:00 «Урал» - «Уфа». Прямая трансляция на «Матч Премьер».

16:30 «Динамо» - «Тамбов». Прямая трансляция на «Матч Премьер».

19:00 «Спартак» - «Краснодар». Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

8 марта, понедельник

14:00 «Арсенал» - «Локомотив». Прямая трансляция на «Матч Премьер».

16:30 «Рубин» - «Зенит». Прямая трансляция на «Матч Премьер».

* указано московское время