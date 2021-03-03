Самарские ученые придумали, как бороться с фейковыми новостями

Самарские ученые разработали систему, которая поможет бороться с фейковыми новостями. Фото - предоставлено университетом

Ученые из Самары придумали, как сократить распространение фейковых новостей. В Самарском национальном исследовательском университета имени академика Королева разрабатывают веб-сервис, с помощью которого любой пользователь сможет проверить подлинность фотоснимка или видеосюжета и обнаружить подделку. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Разработка нацелена на борьбу с распространение дипфейк-подделок в интернете. Это технология с применением искусственного интеллекта, когда в оригинальное фото или видео вставляется элементы, которых там изначально не было. Для создания таких подделок используются так называемые генеративно-состязательные нейросети, когда одна нейросеть создает подделку, а вторая ее анализирует и, если выявляет фальшивые элементы, «возвращает на доработку» первой нейросети, пока не будет максимальной схожести с изначальным контентом, в который вставлялся фейк.

В большинстве случаев дипфейк-технологии применяются, чтобы заменить лицо человека в любом видеоролике, вложив в его речь слова, которых он никогда не произносил. Такие подделки подрывают репутацию людей и служат инструментом шантажа и мошенничества. В интернете размещено множество поддельных видео с известными людьми, в том числе, например, с бывшим президентом США Бараком Обамой, или главой «Фейсбука» Марком Цукербергом. Программа позволит выявлять следы вносимых в видео или фото-файлы изменений, выявляя искажения.

При анализе цифрового фотоснимка изображение разбивается на маленькие квадраты, а видео разделяется на кадры. И в каждом кадре или квадрате выискиваются искажения.

- Наша задача найти в кадре неоригинальные локальные области, выявить стык, некий шов между оригинальным и неоригинальным изображениями - как ты его ни скрывай, они все равно отличаются, - говорит доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Кузнецов.

Специалист добавляет - исходное изображение при этом восстановить не удастся. Но, он считает, что определив подлинность файла, можно понять, стоит ли доверять контенту или нет.

Любой пользователь сможет загрузить фото или видео, или просто отправить ссылку, после чего веб-сервис определит, подделка это или нет.

Самарские ученые борются за "информационную гигиену". Фото - предоставлено университетом

Как рассказал Андрей Кузнецов, ученые, по сути, разрабатывают элемент для борьбы с фейковыми новостями.

- Уже до конца этого года мы планируем создать на базе нашего университета веб-сервис, с помощью которого можно будет проверять подлинность тех или иных изображений и видеороликов, - отметил он.

В университете считают, что сервис окажется полезен для людей, ежедневно работающих с большим объемом данных. Например, разработка позволит просканировать видео из непроверенного Telegram-канала. Ученые отмечают, что, используя их сервис, журналисты смогут оценивать достоверность информации и не станут делать новость, руководствуясь подозрительным контентом. Таким образом, в интернете может распространяться меньше фейковой информации.

- Можно сказать, что наш проект - это попытка соблюдения своего рода «информационной гигиены» в интернете, - заключил Кузнецов.

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