Вместо детской площадки – парковка для чиновников? В Самаре вокруг квартала у здания правительства разгорелись жаркие споры

Власти уверяют, что их главная цель - ремонт подпорной стенки. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре разгораются жаркие споры вокруг смены зонирования земельных участков квартала в границах улиц Маяковского, Молодогвардейской, Студенческого переулка и Волжского проспекта. Местные жители опасаются, что если предложенные мэрией изменения утвердят, то вместо детской площадки и хоккейной калды прямо во дворе у них появится парковка. Однако власти уверяют, что смена зонирования необходима исключительно для ремонта разрушающейся подпорной стенки.

«Нас могут лишить двора ради парковок»

В редакцию «КП-Самара» поступило обращение от жителей домов №№2 и 2Б по Студенческому переулку и домов №№15 и 15А по Волжскому проспекту. Люди обеспокоены планами городской администрации изменить зоны разрешенного использования земельных участков в этом квартале.

- Сейчас склон между домом №2 по Студенческому переулку и домом №15 по Волжскому проспекту относится к рекреационным территориям. А мэрия планирует установить для него новый разрешенный вид использования – «улично-дорожные сети». Это сделает возможным организацию здесь, в том числе, парковок и стоянок, - говорится в обращении. – К этому участку примыкают земли, на которых находятся внутридомовая дорога, которая в том числе ведет к зданию правительства области, детская площадка, спортивная площадка с хоккейной коробкой, обзорная площадка и склон, ведущий к Волжскому проспекту. Здесь находятся единственные в нашем микрорайоне зеленые насаждения.

По мнению жильцов, новая перепланировка территории направлена на то, чтобы лишить жителей придомовой территории и мест для отдыха. В частности, люди считают, что смена зонирования может привести к появлению во дворе парковки для чиновников областного правительства.

- Городская администрация просит признать все проходы и проезды снаружи и внутри дома №2 местами с неограниченным правом прохода и проезда неограниченного круга лиц. Жители с этим категорически не согласны, - говорится в обращении.

Особенно переживают жители за судьбу домов №№ 15 и 15А по Волжскому проспекту: они опасаются, что в случае строительства здесь парковок освещенность в этих домах значительно снизится, причем пострадает и расположенный в доме детский садик. Также жители попросили мэрию обратить внимание на разрушающуюся подпорную стенку - нужно отремонтировать ее и находящуюся здесь лестницу.

«Главная цель – ремонт подпорной стенки»

В то же время в департаменте градостроительства уверяют: граждане неверно поняли намерения мэрии. Ни о каких планах по строительству парковок в этом квартале речи не идет. Как рассказали журналисту «КП-Самара» чиновники, главная задача смены разрешенного использования территории – как раз ремонт подпорной стенки.

- Изменение в планировке территории необходимо для того, чтобы провести ремонт старой бутовой подпорной стенки, расположенной в этом квартале,- объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – Эта стенка построена уже давно и находится не в лучшем техническом состоянии. Поэтому наша цель – предупредить возможные негативные последствия для жителей окрестных домов. Однако работы по ремонту невозможны без разработки проекта, а для этого требуется сменить разрешенный вид использования участка.

«КамАЗы заедут на крутой склон?»

Однако несмотря на все объяснения, у горожан еще остаются сомнения.

- Сейчас у нас парковая зона. Неужели здесь нельзя проводить ремонт с заездом техники? – удивляется местная жительница Ольга Миронова. – Нам заявили, что для ремонта подпорной стенки нужно, чтобы с обеих сторон склона к ней могли подъехать тяжелые КамАЗы. А там крутизна склона – 60 градусов! Как там эти КамАЗы проедут, над старым канализационным коллектором времен Петра Алабина? Там же все разрушится. Кроме того, мы опасаемся, что для проезда техники могут снести и хоккейную коробку, и детскую площадку, выкорчуют деревья.

Самарцы предлагают на время ремонта подпорной стенки временно перекрыть Студенческий переулок, чтобы техника подъезжала оттуда. Решение об этом пока не принято.