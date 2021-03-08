Семь человек погибли в крупном ДТП под Самарой. Фото - очевидцы

В Самарской области в понедельник, 8 марта 2021 года, произошло крупное ДТП с грузовиком и семью погибшими. Авария случилась в Волжском районе неподалеку от села Курумоч, также эта трасса проходит рядом с аэропортом.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал. Фото - очевидцы

По данным МЧС, сообщение об аварии поступило ранним утром в 5:59. Выехав на место происшествия, спасатели выяснили, что легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком Isuzu. По имеющимся данным, грузовик перевозил продукты и он как раз не сильно пострадал.

От удара легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Фото - очевидцы

От сильного удара легковушка вылетела с дороги и перевернулась. В машине, по предварительным данным, находились семь человек, все они скончались. Водитель грузовика не пострадал. В салоне иномарки были пять парней и две девушки. Известно, что всем погибшим было от 17 до 23 лет, судя по всему, все они были из одной компании - возможно, отмечали 8 марта. Вот только куда и откуда они ехали, пока неизвестно.

Сейчас на месте работают спасатели и правоохранительные органы. Чтобы достать из покореженного автомобиля тела погибших, спасатели использовали специальные инструменты.

Сейчас полиция разбирается в причинах ДТП: им предстоит разобраться, есть ли вина водителя в аварии, все ли ее участники были трезвы. В прошедшую ночь в Самарской области был снегопад с сильным ветром. На этом участке дороги часто бывают сильные ветры, видимость ухудшается из-за снега, который выносится с полей на дорогу. В прошедшие сутки из-за неблагоприятных погодных условий в регионе объявляли желтый уровень опасности.

Предварительной причиной ДТП в ГУ МВД РФ по Самарской области называют выезд на встречную полосу. На месте находится заместитель прокурора Алексе Павлов.

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