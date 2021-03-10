«Завтра не придут ни дети, ни учителя»: в Самаре родители протестуют против назначения в школу нового директора

Уволившегося после жалоб родителей директора назначили руководить соседней школой. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре продолжается конфликт вокруг бывшего директора школы №55 на Сухой Самарке. Родители обвинили ее в том, что она развалила педагогический коллектив, и из-за руководства из школы разбежались сильные учителя. Директор была вынуждена написать заявление на увольнение. В школе №55 вздохнули с облегчением. Но за голову схватились родители соседней школы «Истоки» – как оказалось, проштрафившегося директора назначили…. руководить их образовательным учреждением! Возмущенные мамы и папы учеников тут же написали петицию в адрес губернатора и обратились в департамент образования с просьбой не назначать в их школу этого руководителя. Однако в департаменте заявили – на женщину, дескать, возвели напраслину, ей надо дать второй шанс, и она останется в новой школе в качестве руководителя как минимум на ближайший месяц.

«Педагоги и ученики ушли от нее к нам»

Всего за один день петицию родителей школы «Истоки» подписали уже 250 человек. Мамы и папы школяров обратились с призывом к губернатору Дмитрию Азарову, министерству образования и депутату Госдумы Александру Хинштейну с одной-единственной просьбой – «помочь спасти детей» от бывшего директора школы №55.

- 9 марта на должность директора в наше образовательное учреждение назначена бывший директор школы №55, которая уволилась после жалоб родителей, - пишут авторы петиции. - Мы обеспокоены и возмущены тем, что этого руководителя, развалившего педагогический коллектив школы №55, назначили на ТУ ЖЕ должность в наше образовательное учреждение. Ведь именно к нам от нее ушли многие педагоги и ученики!! Как получилось так, что департамент образования выдвинул ее кандидатуру на должность руководителя в том же районе!!?? Наш поселок небольшой. Все друг с другом знакомы и в курсе сложившейся ситуации в школе №55. Мы любим свою работу и свое учреждение. Нам не хочется повторить печальный опыт школы №55.

«Придется возить детей в Новокуйбышевск?»

С руководителями школе «Истоки» не очень-то везло – директор, много лет возглавлявшая учебное заведение, чуть не стала фигурантом уголовного дела после того, как из детского сада через дырку в заборе сбежал ребенок. Однако в результате все ограничилось увольнением по собственному желанию. Утром 10 марта сотрудник департамента образования представил педагогам и родителям школы «Истоки» нового руководителя. Почти сразу мероприятие превратилось в стихийный митинг: и учителя, и родители единогласно потребовали убрать нового директора (в распоряжении редакции «КП-Самара» имеется аудио- и видеозапись встречи).

- Нам не нужен такой руководитель, мы наслышаны о ее некомпетентности, - рассказала журналисту «КП-Самара» мама ученика школы «Истоки» Алла Пахомова. – У нас маленький поселок, все друг друга знают. У нас работает два педагога, которых она вынудила уйти из 55 школы, многие родители перевели к нам оттуда детей и сейчас в шоке. Сейчас многие родители уже говорят, что готовы возить детей учиться в город или в Новокуйбышевск, если она останется директором. К сожалению, в департаменте нас не услышали. Когда родители сказали, что завтра не приведут в школу детей, а учителя – что не выйдут на работу, нам заявили, что найдут замену и нашим детям, и педагогам….

«Будут факты – тогда и поговорим»

Новый директор на встрече попыталась объясниться с педагогами и родителями.

- Я прошу вас не начинать с негатива. Давайте попробуем поработать, - предложила она. – Я всем сердцем люблю 55 школу, я сама ее закончила, проработала там учителем и 12 лет директором. Петиция против меня была подготовлена два года назад людьми, которые были настроены против меня лично. Что касается учителей, которые уходили из школы, то это связано с открытием в 2016 году новой большой школы в Волгаре.

Представитель департамента образования заявила родителям и педагогам – мол, будут конкретные факты и претензии к новому руководителю, тогда и поговорим. А опираться на слухи и домыслы – некорректно.

В мэрии журналисту «КП-Самара» прокомментировали, что ставка директора МБОУ «Начальная школа – детский сад «Истоки» до настоящего времени была вакантной.

- Сегодня представители Департамента образования представили нового руководителя педагогическому коллективу. На совещании присутствовали и представители родительской общественности. В ходе мероприятия специалисты профильного ведомства ответили на заданные вопросы. В завершении совещания была достигнута договоренность о подведении итогов работы учреждения через месяц, - сообщили в мэрии.

Однако с таким решением согласны не все. Родители и учителя уже заявили о намерении писать обращения в министерство образования Самарской области и РФ с просьбой назначить им другого руководителя.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

А вы бы дали такому педагогу второй шанс?

ДОСЛОВНО

После первой публикации «Комсомолки» читатели оставляли на сайте свои комментарии о ситуации в школе №55. Приводим некоторые из них.

Гость:

- Понятно, директор виновата, что учителям не платят достойную зарплату?

Гость:

- Единственное непонятно, почему Департамент не отреагировал на просьбу и жалобы родителей, и не увидели своевременно, что увольняются учителя со стажем, те которые сами учились в этой школе, те кто живут в соседних домах. Если она ценный кадр, пусть Департамент возьмет её к себе на работу, а наши дети смогу получать достойное образование с нормальными-грамотными учителями, а не с теми, что по принципу лучше такой педагог, чем никакого (ведь главное директору не возражать).

Александра

- Спасибо большое. Хотели переходить в другую школу. Теперь остаёмся.

Елена

- Наконец-то она ушла. Такому директору страшно доверить коров в коровнике, не то чтобы учить детей

Гость:

- Учителя, дорогие, кто живёт на сухой но вынуждены ездить в др школы на работу, возвращайтесь в 55. Вы нужны нашим детям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все учителя разбежались!»: в Самаре после жалоб родителей уволилась директор школы №55

В учебном заведении сложилась критическая ситуация с текучкой педагогов (подробности)