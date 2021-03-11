Ученые из Самары придумали, как превратить шум в электричество

Эта установка может превратить шум в электричество

Самарские ученые разработали уникальную установку, которая позволяет утилизировать шум и получать из него электричество. Такие решения очень востребованы в локомотивах, морских судах - там, где работают мощные двигательные установки. Прибор устанавливается в выхлопные системы и тогда звуковая энергия будет не просто поглощаться, но и преобразовываться в нечто полезное. Такой шумоутилизатор сейчас изготавливают на кафедре теплотехники Самарского университета.

- Основной смысл нашей идеи - использовать энергию звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок. Мы предлагаем эту энергию утилизировать, использовать ее, одновременно уменьшая уровень шума выхлопной системы, - рассказывает журналисту "КП-Самара" о своей идее старший преподаватель кафедры теплотехники Самарского университета Артем Шиманов.

Сейчас изготовлена экспериментальная установка, выглядит она достаточно просто. Это волновод, пропиленовая труба длиной около трех метров. К одному из концов этой трубы присоединен источник шума - сабвуфер. К волноводу присоединен осциллограф. Затем в трубу поступают звуковые колебания, они раскручивают турбину. Ученые ищут оптимальную точку расположения турбины для набольшей степени утилизации звука.

- На реальной выхлопной системе можно будет сделать перпендикулярную врезку в трубу и разместить турбину в этом перпендикулярном отводе. То есть, выхлопные газы будут свободно выходить, а акустическая волна будет заставлять турбину крутиться, - объясняет свою идею ученый.

Пока ученые ищут точку, в которой должна быть установлена турбина

Такая пульсационная турбина будет поглощать энергию звуковой волны, снижать уровень шума, который негативно влияет на здоровье человека и повреждает технику.

- По нашим расчетам, в итоге можно будет делать выхлопные системы гораздо меньшего размера - по нашим расчетам на 10% меньше. Если брать для примера большую энергетическую установку, то такое уменьшение даст снижение общего веса, как минимум, на десятки килограммов, - рассказывает Артем Шиманов.

Уже в следующем году исследования будут завершены и разработку будут внедрять на практике.