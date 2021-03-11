Самарец расчленил мужчину, который хлопал его подругу по ягодицам

Ноги погибшего злодей выбросил прямо у подъезда Фото: СОЦСЕТИ

Роковая встреча в местной забегаловке

В обстоятельствах страшного преступления на днях разобрались в Кировском районном суде Самары. Там вынесли приговор Павлу В., который осенью прошлого года в своей квартире на улице Воеводина убил едва знакомого ему человека. После этого злоумышленника расчленил тело своей жертвы и выбросил его на улицу.

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 сентября 2020 года. Как следует из показаний очевидцев, вечером 10 числа сожительница обвиняемого Галина пошла в местную забегаловку за спиртным и встретила там 39-летнего Андрея И. Разговор закончился тем, что женщина пригласила малознакомого человека к себе в гости.

— Там находился Павел, они вместе выпивали. В какой-то момент потерпевший стал вести себя аморально, начал приставать к возлюбленной хозяина жилплощади, хлопать ее ладонью по ягодицам, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» правоохранители.

Между мужчинами произошла ссора. 45-летний Павел, уже сидевший за разбойное нападение и убийство, схватил кухонный нож и стал бить своего оппонента. Он нанес ему не менее девяти ударов — в шею, голову и туловище. Шансов выжить не оставалось.

Останки нашли на улице

Когда Павел и Галина поняли, что случилось, они испугались и покинули квартиру, оставив там погибшего. Ближе к вечеру 11 сентября уголовник все-таки вернулся, решив, что нужно избавиться от трупа.

Убийство было совершено в квартире обвиняемого Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

— Ночью 12 сентября он ножовкой по дереву расчленил тело убитого на две части. Нижнюю бросил у подъезда своего дома. Верхнюю перенес на участок, расположенный с торца соседнего здания, — делятся силовики.

Местные жители были в шоке, когда наткнулись на останки Андрея И. Они сразу обратились в полицию. 12 числа задержали Павла и его подругу, но Галину в итоге отпустили. После нескольких месяцев расследования дело дошло до Фемиды.

— Приговором от 2 марта В. признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, — поделились с «Комсомолкой» в прокуратуре Кировского района, которая представляла на процессе сторону обвинения.

Приговор в законную силу еще не вступил. Не исключено, что стороны попытаются его обжаловать. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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