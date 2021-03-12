Пожар в «Скале» в Самаре 12 марта 2021 года: слышны взрывы, выбило стены

Пожар видно с разных точек города ФОТО: Александр Терентьев, "Самара Life" Фото: СОЦСЕТИ

12 марта 2021 года в ТОЦ «Скала» на Московском шоссе, 4 в Самаре произошел пожар. Загорелась стена торгово-офисного центра, огонь перекинулся и на машины, припаркованные возле здания. Как минимум две из них сгорели.

— Говорят, что там произошел взрыв. Даже выбило стены! Люди делятся, что слышны «выстрелы», из-за которых и происходит обвал стен, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» местный житель Виталий.

На месте событий уже около часа работают пожарные. Они пытаются ликвидировать пламя и не пускают людей на парковку. На последней спасатели толкают автомобили, стараясь убрать их из опасной зоны.

Пострадавших и погибших нет ФОТО: Самара Life Фото: СОЦСЕТИ

— Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 11:45. Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. По прибытии установлено, что горит фасад с первого по восьмой этажи ТОЦ и офисная мебель отдельными очагами, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Проводится эвакуация тех, кто работает в центе. Из здания уже вывели 100 человек. По последним сведениям, пожар уже локализован.

Из-за ЧП сгорели несколько автомобилей Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Как сообщает ГУ МВД России по региону, в связи с возгоранием торгово-офисного здания на Московском шоссе работают сотрудники ГАИ. Они обеспечивают беспрепятственный проезд для специального транспорта пожарных. Водителей просят искать пути объезда - дорога сейчас перекрыта. Ситуация также находится на контроле у областной прокуратуры. Работа на месте происшествия продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.