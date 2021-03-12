Рисковал жизнью ради машин: неизвестный мужчина спас три автомобиля на крупном пожаре у «Скалы» в Самаре

Сразу несколько машин оказались в опасности из-за огня Фото: Предоставлено "Комсомолке"

12 марта 2021 года в Самаре в ТОЦ «Скала» на Московском шоссе, 4 произошел крупный пожар. Загорелся фасад здания и мебель внутри него, пламя ликвидируют до сих пор. Ситуация со стороны выглядела страшно, но напугала не всех — неизвестный мужчина спас из-под огня сразу несколько чужих автомобиля.

— Горело сильно, и пожар распространялся очень быстро. Пожарные приехали, когда уже все полыхало, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Николай Ю., работающий в соседнем здании. — Там фасад Бонн, он отваливался, планировал и падал, охваченный пламенем, на припаркованные у «Скалы» машины. Были хлопки, может, колеса лопались, может, еще что-то.

Водитель белого "Рено" отметился героическим поступком Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В опасной зоне оказались много автомобилей. По крайней мере у двух их владельцев сегодняшний день точно не войдет в список приятных.

— «Жук» сгорел точно и другая иномарка рядом. Еще штук пять машин пострадали, на них падал пепел и огненные куски, — продолжает Николай. — Мой автомобиль находился там же, к счастью, далеко от очага возгорания.

Последствия могли бы быть еще хуже, но в ситуацию вмешался неизвестный водитель «Рено Дастер». Он на свой страх и риск принялся вытаскивать чужие авто из опасной зоны, куда падали фрагменты горящего фасада.

— Он подходил, цеплял их на трос и отъезжал. Чей-то «Субару Форестер» передвигал два раза, потому что куски разлетались все дальше. Мужик — настоящий герой. Думаю, многие водители ему теперь благодарны, — отмечает Николай.

Сейчас ликвидация пламени продолжается. На месте работают правоохранители и пожарные. Они опрашивают свидетелей. Эксперты уже устанавливают причину возгорания.

Возгорание в торгово-офисном центре «Скала» началось примерно в 11:45 12 марта. Огонь охватил 400 квадратных метров. Около 300 человек пришлось эвакуировать из здания. На Московском шоссе из-за ЧП перекрывали движение, но сейчас оно восстановлено.

К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время работы на месте продолжается. Ситуация находиться на контроле у прокуратуры. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Пожар охватил 400 квадратных метров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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