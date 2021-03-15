Летающие валенки, скоморохи и вкусные блины: показываем, как прошла "комсомольская" Масленица

Мероприятие получилось ярким и интересным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На календаре весна, а морозы не отступают, зима, как и каждый год, неохотно сдает свои позиции, а весна задерживается в дороге. С давних времен люди придумали свой ритуал - проводы зимы.

Гостей порадовали вкусным угощением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И до сих пор Масленица остается одной из любимых русских забав. В этом году праздник выпал на выходные в середине первого месяца весны, и «Комсомолка» уже по традиции позвала своих читателей на веселый праздник - конечно же, с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической защиты.

Веселые конкурсы порадовали и детей, и взрослых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадку для гуляний оборудовали в парке им. Гагарина, около катка - помогли МП "Парки Самары. Всех гостей развлекали скоморохи и талантливый ведущий, постоянный партнер всех «комсомольских» развлечений Сергей Никоноров.

А сеть пиццерий «Папа Джонс» порадовала лучших из лучших вкусными и сытными подарками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На свежем воздухе щеки у всех быстро раскраснелись, легкий морозец не давал стоять на месте, поэтому под заводную народную музыку и дети и взрослые пускались в пляс.

Вкусными блинами гостей кормили партнеры из Metro Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И охотно участвовали во всех масленичных развлечениях: перетягивание каната, метание валенка в цель и прочие веселые старты не только позволяли немного подвигаться - мы же все за ЗОЖ - но и получить подарки от партнеров праздника.

Рыбка прямо из Карелии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маленькому Вите достался целый пакет вкусных молочных "Продуктов из Орловки". Школьник сразу выхватил йогурт со вкусом черешни, но мама погрозила - только дома и чистыми руками! "Продукты из Орловки" - это натуральная молочная продукция, произведённая с любовью в Самарской области: из 100% свежего молока Племенного Завода "Дружба", без консервантов, красителей и ГМО. У фермы богатая история, которая начинается с 1928 года. И уже много лет "Дружба" производит молочные продукты из Орловки, чтобы поделиться с покупателями натуральным и нежным вкусом.

Вкуснейшие и свежие молочные продукты от "Продуктов из Орловки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также победители конкурсов могли получить лимонад Action - это сильногазированный напиток, который дарит вкус свободы. Гости оценили, энергии точно становилось больше - и хорошо, ведь отдыхать еще целый день!

Победители конкурсов получали подарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сеть пиццерий «Папа Джонс» порадовала лучших из лучших вкусными и сытными подарками.

А сеть пиццерий «Папа Джонс» порадовала лучших из лучших вкусными и сытными подарками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А "Русская Нива" позаботилась о том, что самые активные смогли дома полакомиться вкусным тортиком.

Согреться можно было горячим чаем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не обошлось и без угощений: горячим чаем всех согревал Волжский спасательный центр МЧС России, а вкусными блинами кормил торговый центр METRO Cash and Carry. Все желающие могли прямо там же оформить карту, позволяющую совершать покупки по выгодным ценам.

Все желающие смогли подкрепиться вкусной и свежей рыбкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А рядом творилось вкусное волшебство. Благодаря Ecofish63 - форель прямо из Карелии попала на гриль, а потом и на тарелки к нашим гостям.

Рыбка прямо из Карелии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вообще веселья хватало: буквально в каждом уголке площадки происходило что-то интересное. «Самарские автомобили - М Север» дали гостям возможность изучить все плюсы новенького Mitsubishi ASX.

Новенькое авто оценили все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети с удовольствием фотографировались в комфортном салоне новенького авто, а взрослые интересовались у консультантов техническими характеристиками - и оставались впечатлены.