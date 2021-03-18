«Женат и счастлив»: кого задержали за похищение и изнасилование школьницы в Самарской области

Александра задержали в его собственном доме Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские нашли подозреваемого в дерзком преступлении, которое было совершено в Самарской области 16 марта. В одном из поселков Красноярского района неизвестный примерно в 12:00 прямо с улицы похитил девятилетнюю девочку, увез ее в соседнее село, изнасиловал и вернул обратно. Предполагаемого педофила поймали накануне, 17 марта, в соседнем регионе.

— Школьница, ученица 3-го класса, шла на занятия. Он подъехал на машине, заманил ее разговором, затолкал в сало и повез в Дубовую рощу, что в 10 километров от нас. Там он надругался над ней, а потом привез обратно в школу, — рассказала корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Татьяна Васильева (личные данные изменены).

Момент похищения зафиксировали камеры наблюдения Фото: скриншот

Случившееся шокировало всех. Оперативники сразу взялись за дело. Они опросили свидетелей и проверили камеры наблюдения. Одна из них, установленная на кондитерской фабрике — недалеко от места похищения — зафиксировала автомобиль преступника. Оказалось, что он передвигался на черном «Hyundai» с номерами Ульяновской области.

— В соседнем регионе мужчину и нашли. Это оказался 39-летний Александр Д. Его задержали по месту жительства в поселке Видный, — сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

Машину, по которой его вычислили, подозреваемый купил несколько лет назад Фото: соцсети

Александр ранее судим не был. Работает он машинистом автокрана на фермерском хозяйстве.

— Насколько мне известно, раньше он работал на той самой фабрике, от которой украл третьеклассницу. У человека явно проблемы с психикой? Кто еще может сделать такое? Девочке травма на всю жизнь теперь, — делится Татьяна Васильева.

Мужчину многие знают. Он женат. В социальные сетях Александра много фотографий с супругой. Знакомые фигуранта шокированы и не могут поверить в происходящее.

По некоторым сведениям, подозреваемый некоторое время проживал в Самарской области Фото: соцсети

— Он женат и, судя по фото, счастлив. Зачем ему издеваться над безобидным ребенком? Жена-красавица, машины, друзья. Тут явно что-то с психикой! — негодует наша собеседница.

Расследование уголовных дел, возбужденных уголовных по фактам похищения и изнасилования, продолжается. Сыщики выясняют, не причастен ли машинист к другим аналогичным случаям. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Похитил, надругался и привез обратно»: неизвестный изнасиловал 9-летнюю девочку в Самарской области

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции, пострадавшую доставили в больницу (подробности)