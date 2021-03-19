Новый директор музея Алабина в Самаре Андрей Кочетков: что о нем известно

В разные периоды Кочетков был известен как организатор музыкальных фестивалей, деятель медиа, градозащитник и автор "Том Сойер Феста" Фото: СОЦСЕТИ

Чем занимался Андрей Кочетков до Том Сойер Феста

19 марта 2021 года назван новый директор музея им. Алабина в Самаре Андрей Кочетков. Также он упомянул, что останется идеологом фестиваля “Том Сойер Фест” и заместителя председателя самарского отделения ВООПик. То есть, он сохранит за собой роль, которая принесла ему федеральную известность в кругу градозащитников и людей, неравнодушных к исторической памяти. Рассказываем, кто теперь возглавит один из крупнейших самарских музеев и что о нем известно.

Андрей Кочетков родился 24 сентября 1980 в Куйбышеве, будущей Самаре. В 2002-м году закончил Исторический факультет Самарского государственного университета. В тот период участвовал в культурной жизни Самары как музыкант и автор песен регги-группы EFIMЪ (Ejected From Imbecile MInd), а также организатор концертов рок-музыки.

C 2005-го по 2007 занимался научной экспертизой и полевыми археологическими исследованиями, будучи сотрудником научно-производственной фирмы “Гефест”. С 2007 по 2008 работал редактором в ПЦ “Реформация”. На протяжении “нулевых” выступал внештатным автором самарских медиа. Недолго выпускал свой DIY-журнал “Фестиваленки”.

Своим опытом организации сообществ, занимающихся восстановлением исторической среды, Кочетков охотно делится с градозащитниками российскими и зарубежными Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Кочетков - организатор фестивалей

С 2010 по 2011-й выполнял обязанности арт-директора клуба “Бумажная луна” - важного для Самары очага неформальной культуры. Примерно в тот же период работал в “Новой газете Поволжье”. В статусе волонтера получал опыт организации крупных мероприятий на фестивале “Метафест” и сцене “Остров” Грушинского фестиваля. В 2011-м году, когда от “Метафеста” отказались московские учредители, взял на себя роль арт-директора музыкального мероприятия - со временем оно стало важным ежегодным культурным событием Самарской области. Как и на фестивале "Том Сойер Фест", его основной движущей силой являются волонтеры.

В 2013-м году на базе авторского паблика “Интересная Самара” Вконтакте Кочетков запустил интернет-журнал “Другой город”. Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» появился в 2015-м году как один из социально-значимых проектов медиа и общественной организации “За информационное общество”. Андрей Кочетков выступил автором концепции, сооснователем, и по сей день остается его “лицом” и идеологом.

Андрей Кочетков вел авторскую колонку в КП-Самара. А в 2018-м году стал автором и соведущим программы “Городская среда” на радио “Комсомольская правда - Самара”, которая и сейчас регулярно выходит в эфир.

В 2019-м вошел в состав общественного совета при министерстве культуры Самарской области. В тот же год был избран зампредседателя Самарского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В 2020-м получил Благодарность губернатора Самарской области за большой вклад в развитие институтов гражданского общества и успешную реализацию инициатив в Самарской области.