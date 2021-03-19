Самарец, обвинивший близнецов в убийстве соседа, сам стал подозреваемым

Соседа погибшего арестовали на два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обстоятельствах запутанного убийства пришлось разбираться полицейским и следователям из Самары. 13 марта в городе в квартире дома на Ставропольской зарезали 65-летнего мужчину. Сначала оперативники подозревали в преступлении братьев-близнецов Васильевых, но в итоге был задержан совершенно другой человек.

Как стало известно журналистам «КП-Самара», информация о трагедии поступила правоохранителям утром 13 марта. Прибывшие на место силовики обнаружили труп хозяина жилплощади со множественными колото-резаными ранами в области спины. Орудия расправы сразу найти не удалось, но помогли специалисты. Кинолог Мария Зайдулина и ее служебная собака Эль Перро Солар Винт привели сыщиков к сугробу на улице, в котором лежал окровавленный кухонный нож. Его отправили на экспертизу.

Кинолог Мария Зайдулин и ее собака помогли найти орудие убийства Фото: из личного архива

— 30-летний сосед погибшего, ранее судимый за кражу, грабеж и убийство, заявил, что к происшествию причастны двое братьев из Екатеринбурга. Они не имеют на территории Поволжья постоянного места жительства и раньше попадались на воровстве, — сообщают в ГУ МВД России по региону.

Близнецов Васильевых объявили в розыск. К поискам подключили все наружные службы ведомства. Ориентировка активно распространялась в СМИ. Уже вечером 16 марта экипаж ППС заметил и поймал подозреваемых на улице в Советском районе областной столице.

— В отделе они объяснили, что 13 числа распивали спиртные напитки с потерпевшим и его соседом. Они знали друг друга, поддерживали нормальные отношения, — объясняют полицейские.

Только вот вины своей задержанные категорически не признали. Они сказали, что хозяин во время посиделки поругался с тем самым товарищем из соседней квартиры. Молодой человек в итоге схватился за нож и начал им бить оппонента в спину. Васильевы, как следует из их версии, испугались и убежали.

Братьев Васильевых искали несколько дней Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники уголовного розыска проанализировали информацию от допрошенных и первые сведения от экспертов и предположили, что их изначальные предположения могли быть ошибочными. Возможно, именно тот самый свидетель, указавший на екатеринбургских близнецов, просто хотел отвести подозрения от себя.

Злоумышленника оперативники нашли и заковали в наручники в кратчайшие сроки. Суд уже заключил его под стражу на 2 месяца. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сейчас расследование продолжается.

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