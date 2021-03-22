Коронавирус в городах Золотого кольца: рассказываем последние новости

В городах Золотого кольца продолжается вакцинация населения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Борьба с Covid-19 продолжается. В излюбленных местах наших туристов активно проходит массовая вакцинация населения. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца.
Прививку может сделать любой желающий. Вакцина поступает регулярно. Цифры по заболеваемости уже идут на спад, но опасность остается. Граждан просят не забывать про меры безопасности - мойте руки, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию!
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 1069
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1848
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1890
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 9786
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иваново
Число заболевших: 11548
Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 9402
Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30