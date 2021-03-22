Коронавирус в городах Золотого кольца: рассказываем последние новости

В городах Золотого кольца продолжается вакцинация населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борьба с Covid-19 продолжается. В излюбленных местах наших туристов активно проходит массовая вакцинация населения. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца.

Прививку может сделать любой желающий. Вакцина поступает регулярно. Цифры по заболеваемости уже идут на спад, но опасность остается. Граждан просят не забывать про меры безопасности - мойте руки, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию!

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 1069

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1848

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1890

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 9786

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет в некоторых районах

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иваново

Число заболевших: 11548

Самоизоляция: для неработающих лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 9402

Самоизоляция: бессрочная рекомендация для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30