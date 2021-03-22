Анна Щербакова поражает своими новыми достижениями на чемпионатах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Щербакова на Чемпионате мира 2021

22 марта в Стокгольме стартует чемпионат мира по фигурному катанию, на него отправилась звездная российская команда, но главной претенденткой на победу по мнению многих экспертов является фигуристка Анна Щербакова. Ее произвольная программа содержит четверные флитц и лутц, которые может и стоят немного меньше лутцев Трусовой, но могут отлично комбинироваться с самыми дорогими тройными прыжками. А самое главное – Анна Щербакова свою программу выполняет максимально уверенно: на самых сложных стартах у девушки не дрогнет ни нога, ни рка, и ее оценки за технику всегда выше, чем у соперниц. Наверняка, это же поможет ученице Тутберидзе и в Швеции.

Ошибается девушка все реже Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас в произвольной программе Анны Щербаковой нет тройного акселя – на тренировках спортсменка уже прыгает его, но вот ждать премьеру на чемпионате мира, который стал главным стартом сезона, точно не приходится.

В сезоне 2021 короткая программа Анны Щербаковой поставлена под Элегию Жюля Массне. В произвольной программе Анны Щербаковой звучат сразу три мелодии: саундтреки к фильму "Дом темных бабочек" и инструментальная версия композиции Secrets группы One Republic.

Трусова, Косторная и Щербакова общаются и за пределами льда Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоит напомнить, что в основном фигуристке придется соревноваться с россиянками же: Александра Трусова стала лучше кататься, если она соберется и исполнит прыжки без ошибок, может составить воспитаннице Тутберидзе конкуренцию. Елизавета Туктамышева – сильная спортсменка, которая уже не раз показывала, что может побеждать на воле к победе. Будут здесь и спортсменки из других стран – та же Рика Кихира.

- Сложно гарантировать чей-то успех, особенно с учетом таких сложных программ, как у российских девушек. Но если Анна Щербакова сделает чисто и четверной лутц, и четверной флип, то она точно будет в числе лучших, - поделился своими прогнозами канадский комментатор Тэд Бартон.

То самое платье - трансформер Щербаковой Фото: Мария ЛЕНЦ

Щербакова на Чемпионате России: победа через боль

Сегодня болельщиков, безусловно, беспокоит физическое состояние спортсменки. Анне Щербакова на Чемпионат России приехала после пневмонии, которая серьезно сказалась на здоровье фигуристки. Какое-то время она даже не могла тренироваться. Но на главных российских соревнованиях Анна вышла на лед и сотворила чудо. На Чемпионате России Щербакова была излишне бледной и, казалось, чудом не падает в обморок. Но это не помешало ей откатать сложнейшую программу - в том числе и произвольную, с двумя четверными – лутц и флип, не сделав ни одной ошибки. В Челябинске девушка набрала 183,79 во второй соревновательный день и 264,1 балл всего. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказывала потом, что сама фигуристка отказалась сниматься, и для нее это в итоге стало уроком преодоления и физических, и моральных сложностей. Как итог – трехкратный титул чемпионки России.

Аня коллекционирует мишек

До этого Анна Щербакова не выступала в финале Кубка России – видимо, девушка решила поберечь себя по подсказке тренерского штаба. Именно перед этими соревнованиями у девушки нашли пневмонию, но тест на коронавирус оказался отрицательным. На то, чтобы восстановиться к соревнованиям в Челябинске, девушке понадобилось полтора месяца.

Последние выступления Щербаковой до коронавируса: соревнования в австрийском Граце, на чемпионате Европы по фигурному катанию. Здесь девушка стала второй после Алены Косторной. Первые после COVID-19 - Кубок России, первый этап в Сызрани, где фигуристка установила свой личный рекорд.

И вот оно уже синее Фото: Мария ЛЕНЦ

Инстаграм Анны Щербаковой: фото и личная жизнь

Сейчас, судя по всему, морально девушка готова к главному старту сезона. Инстаграм Анны Щербаковой полон фотографиями – причем, не все с тренировок. Юная красавица несколько дней назад поделилась образами с фотосессии - в грубоватом свитере и рубашке со строгим воротничком девушка выглядит очаровательно и очень взросло. Поклонники это отметили и поспешили пожелать успеха в Стокгольме.

А немногим ранее Анна Щербакова дала большое интервью «Космополитену». На фотосессии для журнала она выглядит очень стильной красоткой, которая может на льду удивлять не только техникой, но и очень женственными выступлениями.

Детское фото с сестрой. https://www.instagram.com/p/CA5I-iGpzAH/

О своей личной жизни Анна Щербакова рассказывает очень мало. Она постоянно говорит об учебе и тренировках. Дома на самоизоляции она снимала их и выкладывала в инстаграм. А еще она признается, что практически не общается с одноклассниками, а большинство друзей девушки так или иначе связаны с фигурным катанием.

Пока личная жизнь Анны Щербаковой в основном сосредоточена на семье: главный человек в ней это мама, которая ездит с девушкой на все соревнования и присутствует на тренировках. За выступлениями как болельщики всегда наблюдают папа и сестры. Старшая сестра, кстати, также занималась фигурным катанием – именно вслед за ней в «Хрустальный» привели и Аню.

Анна и Сэнди. Фото: https://www.instagram.com/p/CDok5ZDpsdD/

Домашние животные Анны Щербаковой - многочисленный отряд. Пес Бони часто появляется на фото. Сестры встретили его однажды на прогулке и уговорили родителей взять дворняжку домой. Щенок вырос и стал прекрасным белым пушистым псом. А в январе 2020 года у Ани появился пес Сэнди, которого взяли из приюта.

Кошка Мафи. Фото: https://www.instagram.com/p/CA7J7zVpFVu/

Дома у Щербаковых также есть кошки: Мафи они подобрали на улие в очень плохом состоянии, но успешно выходили, слепой котик Шипа тоже является любимцем семьи, а самый непростой характер у мейн-куна Шайни.

Болельщики любят Анну Щербакову за открытость и много интересных фото в личном инстаграме а журналисты отдают должное девушке, которая всегда развернуто и подробно отвечает на вопросы и отлично говорит на английском. У Анны есть талисман - это меджевжонок, которого ей подарили в Токио. Его всегда держит в руках на соревнованиях хореограф Даниил Глейхенгауз. А еще девушка хорошо разбирается в инвестициях.

Любимый Бони. https://www.instagram.com/p/B-Rrv8RpH0e/

Биография фигуристки Анны Щербаковой

Анне Станславовне Щербаковой 16 лет, она родилась 28 марта 2004 года. Рост девушки 154 сантиметра, вес – 44 килограмма. По знаку зодиака - овен, по году – обезьяна. Родители – Юлия и Станислав, она – кандидат наук, геолог, он – физик по образованию, работает в рекламной сфере. Старшую сестру зовут Инна, младшую Яна. Анна Щербакова не раз признавалась в любви бабушке, на которую – по признаниям родных – она очень похожа.

Семья Анны Щербаковой. https://www.instagram.com/p/B6wUX3vpUWR/

Как отмечают в Википедии, Анна впервые попала на лед в 3,5 года. Заниматься она начала там же, где тренировалась старшая сестра. Правда, та вскоре бросила занятия, а вот малышка окзалась упорнее. Первые тренеры Анны Щербаковой - Оксана Булычева и Юлия Красинская, в 9 лет фигуристку взяла под крыло Этери Тутберидзе, у именитой наставницы девушка серьезно работала над собой и не сразу радовала успехов. Сейчас тренер Анны Щербаковой - Этери Тутберидзе, от нее она не ушла вместе с Трусовой и Косторной.

Первая травма Анны Щербаковой случилась на первых же серьезных соревнованиях: в 2017 году девушка выступала на Первенстве России среди юниоров и сломала ногу. Но девушка оправилась после травмы и снова надела коньки. В 2018 году она выиграла оба этапа юниорской серии гран-при и ее основными заслугами, за которые она получала баллы, стали четверной лутц и каскад тройной флип – тройной ритбергер. В финале Гран-при Щербакова упала, но в этом же году стала новой чемпионкой России в 14 лет. В этом году весь пьедестал заняла троица Трусова – Косторная – Щербакова, но на Европу девушки не отправились из-за юного возраста.

Уже в первом взрослом сезоне в 2019 году 15-летняя Щербакова блестяще исполнила четверной лутц, за один из самых дорогих элементов девушка получила 14,03 балла и выиграла дебютный взрослый старт в Италии. Кстати, имен тогда Щербакова впервые опробовала фишку с изменяющим цвет платьем- трансформером. Оно из синего после движения руки превратилось в красное. И смена костюма подчеркнула смену музыки с лиричной на энергичную.

Вскоре в Америке Анна Щербакова установила мировой рекорд, впервые в истории женского одиночного катания исполнив в произвольной два четверных лутца, один из них – в каскаде с тройным тулупом. Тогда это выступление фигуристки олимпийский чемпион Роман Костомаров назвал «историческим событием в мире фигурного катания».

В конце декабря 2019 года Щербакова второй раз стала чемпионкой России, получив 55 баллов уже за первые четыре прыжка.

В 2021 году девушка стала трехкратной чемпионкой России и теперь поборется за первую золотую медаль Чемпионата мира.

Рекорды фигуристки Анны Щербаковой

- Самая молодая трехкратная чемпионка России по фигурному катанию,

- Первая в мире среди женщин прыгнула два четверных лутца в одной программе на соревнованиях под эгидой ISU.

- Самый высоко оцененный каскад из четверного и тройного прыдка - 19,31 балл на ЧЕ по фигурному катанию 2020.