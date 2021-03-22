Звезда "Кривого Зеркала" Александр Морозов рассказал, как спасался от коронавируса чагой

Александра Морозова от коронавируса спасла чага. Фото: инстаграм артиста

Юморист Александр Морозов, известный по роли клоуна "Итак" в "Кривом зеркале", рассказал, почему - по его мнению - не заболел коронавирусом в пандемию. Он признался, что как раз накануне всех печальных событий стал пить чагу. Напомним, что именно ее испытывали ученые в качестве средства против COVID-19 и нашли высокую ингибирующую активность в отношении именно этого вируса.

- Мне про неё, конечно, нашептали друзья, рассказали, что «Ты знаешь, есть такой монах один в Сергиевом посаде он живёт, никто не знает, сколько ему лет. Совсем. Он сам не знает, и никто не знает. Единственное что он для этого делает – у него в котелке чага всегда во дворе. У него какой-то там маленький домик и чага булькает. Вот он эту чагу только и пьёт». Ну что, молодец монах, я тоже хочу вечно жить. Ну и стал пить. А потом недавно по центральным каналам начали рассказывать в новостях прям о том, что учёные российские утверждают, что настой чаги или отвар чаги – свойства чаги таковы, что она является мощнейшим противоковидным средством, - говорит Морозов.

По словам юмориста он за всю осень и зиму даже ни разу не заболел, а в больницу попал только раз - с язвой.

- Небольшой экскурс в прошлое: дело в том, что я каждый год в сезон осень-весна, да и зимой тоже всегда простываю. Вот к гадалке не ходи – обязательно по несколько раз. С соплями, с температурой, с кашлем, со всеми делами. Недавно что-то я сидел размышлял о своём здоровье и подумал, что странно – с марта прошлого года я ни разу не простыл, - говорит артист. Он отмечает, что просто провел сопоставления и ничем другим объяснить такое феноменальное здоровье не может.

- Ну, вдруг кто сейчас проникнется моим безумными идеями – хочу сразу сказать, что чагу можно срубать только с живой берёзы, категорически. И чтобы она на стволе была не ниже метра, - подвел итог Александр Морозов.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины:

- Чага - это не панацея, как и многие другие средства. Помните, скупали в начале пандемии имбирь. Здесь речь идет именно о снижении вирусной нагрузки на организм! Принимать чагу можно как один из противовирусных препаратов совместно с другими лекарствами, назначенными врачом.

Олег Фатенков, главный внештетный терапевт Самарской области

- Главное верить в том, чем ты занимаешься. А иммунитет будет вырабатываться либо в результате вакцинации, либо когда человек переболел. И можно его стимулировать витаминами, хорошим образом жизни, правильным питанием - пусть и грибом чага. А вообще это в огромной степени эффект плацебо, и тут я думаю речь о чем-то подобном.

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