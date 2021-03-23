Директор «Самара Арены» рассказал, устранили ли повреждения на стадионе и когда туда смогут вернуться «Крылья Советов»

"Самара Арена" временно простаивает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Крылья Советов» очередной матч ФНЛ проведут на запасном стадионе – «Металлурге». «Самара Арена» простаивает из-за одной балки, у которой разошелся шов.

Однако, похоже, возвращение большого футбола на 45-тысячный стадион все ближе. На YouTube-канале «Изнанка футбола» вышел выпуск, посвященный арене. В нем директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов рассказал, как обстоят дела с ремонтом на стадионе и когда «Крылья» смогут там наконец сыграть.

Что не так с балкой?

Оторвавшуюся балку обнаружили 17 февраля во время ежедневного утреннего обхода стадиона. Сейчас уже точно можно сказать, что причиной повреждения стал брак сварного соединения. Другими словами, сварщик сработал некачественно.

- Сварщик не выдержал технологию. На наш взгляд, в одном месте было не проварено, в другом рабочий перестарался. Однако, что конкретно там было не так, станет известно после экспертизы, которую проводит университет Баумана в Москве, - рассказал Виталий Иванов.

Сейчас балку вернули в то положение, в котором она должна быть. Закрепили ее пока временной конструкцией.

- Мы поставили анкерные болты, которые должны натягивать всю конструкцию. Получился небольшой зазор. По мере увеличения температуры воздуха металл начнет нагреваться, болты начнут плавно подтягиваться. Когда две трубы подойдут одна к другой, рабочие сделают новый шов, а временную конструкцию уберут, - заверил директор «Самара Арены».

При этом, по словам Виталия Иванова, эксперты сейчас проверяют и прилегающие швы и стыки. Их около 40. Специалисты оценивают, как ведет себя конструкция.

Вот так сейчас выглядит поврежденная некогда балка. Фото: Скриншот с видео

На «Самара Арене» безопасно?

По словам директора стадиона, да. Разорванный шов не повлек за собой других изменений на стадионе.

Кроме того, специалисты регулярно проверяют, все ли в порядке на «Самара Арене».

- Каждый месяц мы проводит геомониторинг. Кроме того, мы проверяем каждую конструкцию на стадионе, проходим по периметру «Самара Арены» и осматриваем все, - заверил Иванов.

Когда «Крылья» сыграют на стадионе?

Директор «Самара Арены» надеется, что 3 апреля. В этот день подопечные Игоря Осинькина примут ивановский «Текстильщик».

К апрелю и поле будет в лучшем состоянии. Оно и сейчас довольно неплохое, но газон подпортил мороз.

- Мы три раза подсеивали траву на поле. Последний – героическими усилиями недели две назад. Тогда поле прижег мороз. Сейчас газон в хорошем состоянии, - отметил Виталий Иванов.

Надеемся, что поле 3 апреля проверят уже футболисты.