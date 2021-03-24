Погода на лето 2021 в Самаре: синоптики поделились прогнозом для Самарской области

Тплого лета уже ждут все, кто устал от морозов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Поволжского УГМС составили вероятностный прогноз и рассказали, какой будет погода на лето 2021 в Самаре. Пока что данные не слишком подробные, но никаких погодных аномалий жителям региона, к счастью, не обещают. Все три летних месяца температура будет держаться в пределах нормы.

Так, среднесуточная температура в июне по данным синоптиков составит около 19 градусов, в июле - около 20,5 и в августе около 18,2. Все эти значения, напомним еще раз, около нормы. Кстати, нормальным по температуре было лето и в прошлом году.

Также не ожидается никаких сюрпризов с осадками. Летом они будут нормальными - около 48-58 миллиметров. А вот май в большинстве районов может быть засушливым.

Зато сентябрь выдастся жарким. Впрочем, еще раз стоит подчеркнуть, что пока что прогноз погоды вероятностный, он строится на основе сложных математических моделей, подогнать под которые на 100% саму жизнь и природу все равно невозможно

В прошлом году, например, лето выдалось достаточно жарким, особенно июль. А вот ождей было очень немного.