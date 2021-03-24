"Ребенок ни в чем не виноват": малышку с синдромом Дауна бросил родной отец, но искренне полюбил новый папа

Теперь у Анастасии большая семья Фото: Личный архив

Одиночество

Полина поторопилась появиться на свет и родилась на 36 неделе. Едва увидев младенца, медсестры всплеснули руками и кинулись жалеть роженицу: несчастье-то какое – у здоровой мамочки ребенок с синдромом Дауна!

- Мне было 20 лет, и, честно говоря, я понятия не имела, что это за болезнь. До этого все анализы и УЗИ были в норме. В 2009 году в роддоме у меня не было доступа к интернету, а все вокруг пророчили, что дочь останется овощем до конца своих дней и превратит мою жизнь в ад, - вспоминает Анастасия. – В какой-то момент я поверила им, написала отказ, уехала домой. Всю ночь прорыдала, поняла, что не смогу себе этого никогда простить. Наутро вернулась в больницу, порвала свое «отказное» заявление, и с тех пор мы с Полиной не расставались.

Девочка растет очень самостоятельной, только говорит мало Фото: Личный архив

«Пророчества» оказались ложны: да, девочка развивалась медленнее сверстников, но в полтора года твердо решила, что пора начинать ходить. Точнее, решила ее мама, а Полина послушалась. Первых шагов дочери ее отец Петр не увидел: молодой человек ушел, не прощаясь, едва стало известно о диагнозе младенца. Анастасия стойко пережила удар и посвятила всю себя ребенку.

Новая жизнь

Однажды подруга буквально вытащила молодую мамочку в магазин. На кассе они стояли прямо за компанией молодых людей. Девушки что-то пошутили про них, все вместе посмеялись. Так Анастасия познакомилась с Павлом.

- Я не скрывала, что у меня есть дочь. А когда он пришел к нам в гости, познакомила их, озвучила диагноз и сразу сказала: если ты чего-то боишься, то лучше уходи сразу, я не обижусь, - рассказывает девушка.

- А я ответил: ребенок ведь ни в чем не виноват, - говорит Павел. - И остался.

Завоевывать доверие Полины пришлось хитростью: в карманах Павла прятали подарочки - конфеты, игрушки и любимые ею Киндер-сюрпризы.

Девочку мама очень любит Фото: Личный архив

Большая семья

С тех прошло почти 10 лет, у Анастасии и Павла появились еще двое детей: Максим родился 6 лет назад, а Алиса - в январе этого года.

Полине уже 11, она ходит в коррекционную школу, любит помогать маме готовить: раскатывать тесто, резать салаты. А еще она занимается чирлидингом, танцами и фотографией - особенная девочка безошибочно ловит красивый кадр, не видимый остальным.

- Единственное ее отличие от остальных - это то, что она не разговаривает. Точнее говорит на каком-то своем языке. Но у нас есть “переводчики”: ее отлично понимает Максим, уверен, что и Алиса, когда подрастет, тоже найдет с ней общий язык, - говорит о своей старшей дочке Павел.

Теперь у Полины есть брат и сестренка Фото: Личный архив

Именно папа возил ее на мастер-класс по живописи, который недавно организовал благотворительный проект “Дома лучше”. Всемирно известная художница Надя Ковба рисовала абстракции вместе с детьми, у которых диагностирован синдром Дауна. Эти рисунки сейчас можно увидеть на выставке в гранд-кафе “Пастернак” в Самаре, а позже их разместят в отделении акушерской патологии беременности №1 больницы имени Середавина.

Таким образом авторы проекта хотят показать папам и мамам, у которых появились на свет дети с синдромом Дауна, что они вовсе не овощи, а малыши, которые в атмосфере любви и заботы “расцветают”, развиваются и радуют родителей не меньше “обычных” детей.