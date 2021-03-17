Известный художник-абстракционист провел мастер-класс по живописи для детей с синдромом Дауна

Надя Ковба провела мастер-класс для детей с синдромом Дауна. Фото: www.instagram.com/doma_luchshe_smr

21 марта в Самаре открывается выставка детских картин. Ее особенность в том, что авторы работ – так называемые «солнечные дети», иначе – дети с синдромом Дауна. Лишняя хромосома у таких ребят приводит к задержкам в развитии, однако это не значит, что им не интересен окружающий мир. Выразить свое отношение к нему может помочь искусство.

- Моя Настя очень любит рисовать: карандашами и красками, еще лепит из пластилина, - рассказывает о своей дочке Екатерина. – Ей 8 лет, она ходит в школу, учится с особенными детишками и уже нашла себе там друга.

Мастер-класс по живописи с художником Надей Ковбой, чьи работы выставляются в российских и зарубежных картинных галереях, в Самаре провели в рамках благотворительного проекта «Дома лучше».

- Наш проект направлен на привлечение внимания к проблеме отказов от новорожденных детей с синдромом Дауна, - говорят организаторы. – Также в обществе видно негативное отношение к особенным детям и их семьям, мы бы хотели переломить общественное сознание.

Рисунки, которые солнечные дети нарисовали вместе с Надей Ковбой, развесят в отделении акушерской патологии беременности №1 больницы имени Середавина. А пока их могут увидеть все желающие. 21 марта в 14.00 в гранд-кафе «Пастернак» (на Волжском проспекте, 6 в Самаре) состоится торжественное открытие выставки таких картин.

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