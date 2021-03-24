ТОП-10 вакансий в Самаре, где обещают зарплату выше 200 тысяч рублей

Найти вакансию с большой зарплатой - не проблема в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях порта HH.ru сообщил, что в России за последний год в полтора с лишним раза вырос спрос на представителей рабочих профессий. Причем зарплата на этих позициях впечатляющая - более 4000 вакансий таких специальностей сулят больше 125 тыс. рублей в месяц. Увы, это все не в Самаре. В списки самых заманчивых зарплат портала Head Hunter наш город попал совсем в другой номинации. Самара представлена в “топах” вакансией менеджера эксклюзивных иранских конфет с з/п от 100 до 200 тысяч.

Мы изучили рынок труда с помощью HH, Superjob и Trudvsem и выяснили, где еще у нас можно зарабатывать приличные деньги. Напомним, что по состоянию на лето 2020, средняя зарплата в Самарской области составляла порядка 38 тыс. руб.

Водители

Трудно удержаться от скептических комментариев, когда вакансия таксиста обещает 120 тыс. в месяц. Но все же за рулем в Самаре можно получать достойные деньги… Если это руль спецтехники. Так, например, машинисту 25-тонного автокрана предлагают 120 тыс. рублей. До 150 тыс. может получать машинист экскаватора.

Но самое крутое - быть трактористом. ООО “Агроинвест” готово платить от 250 тыс. руб. в месяц трактористу-машинисту. Плюсом к этому прилагаются такие приятные бонусы, как бесплатные обеды, доставка транспортом предприятия на локации, полный соцпакет. Правда, ради такого заманчивого места придется перебраться в село Хворостянка.

Если сельское хозяйство не привлекает, то, судя по вакансиям, до 240 тыс. в месяц может получать водитель фронтального погрузчика.

Рабочие

Среди рабочих специальностей традиционно ценятся электросварщики и электрогазосварщики. Сайты вакансий предлагают для них много вариантов с зарплатой выше 100 тыс. в месяц. К сожалению, большая часть их предполагает вахтовую занятость в северо-восточных регионах.

Если хочется все же оставаться в Самаре, то выгоднее быть строителем. От 100 тыс. дают отделочникам, до 150 тыс. может зарабатывать строитель “под ключ” всяких летних конструкций, вроде беседок и террас. А вот бригадир на возведении каркасных деревянных домов может зарабатывать от 100 до 250 тыс. в месяц.

В сфере IT нормой считается удаленная работа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицина

На серьезные деньги могут рассчитывать доктора, занятые в частной медицине. И больше всего сейчас в Самаре вакансий стоматологов. В сеть клиник “Эденталь”, например, нужны и стоматолог-гигиенист, и стоматолог-ортодонт, и хирург-имплантолог, и главврач. Последние две позиции подразумевают зарплату до 250 тыс. в месяц.

По-прежнему высоко ценится помощь “ковидным” больным. Так, в Самарской городской больнице №6 пульмонологу, который будет работать в условиях стационара, предлагают от 110 тыс. в месяц.

Информационные технологии

IT отрасль можно назвать самой “хлебной”, но и конкуренция за место в ней жесткая. Сайты вакансий предлагают десятки позиций с зарплатой от 180 тыс. руб. для фронтенд, бэкенд и фуллстек разработчиков, а также тестировщиков и аналитиков. Три актуальные “айтишные” вакансии на hh.ru, где можно зарабатывать больше 300 тыс. руб. в месяц, подразумевают работу на международную компанию со штаб-квартирой в Европе.

Менеджмент

Что предсказуемо, самые большие деньги в Самаре платят руководителям и управленцам. До 300 тыс. в месяц готовы платить директору по маркетингу и рекламе, а также заместителю директора по транспортной логистике в группе компаний “Рубль Бум”. На 300-350 тыс. могут претендовать директоры филиалов торговых сетей. 250-350 тыс. обещают руководителю службы внутреннего аудита в крупном промышленном холдинге.

Но настоящие “золотые горы” сулят менеджерам по продажам. В частности, промышленный холдинг “Перспектива” обещает до 500 тыс. руб. в месяц - правда, нижняя планка тут скромная, “всего” 45 тыс.

Хороший тракторист может получать больше среднего менеджера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТОП 10 актуальных вакансий в Самаре с зарплатой выше 200 тыс. руб. в месяц

Данные портала hh.ru

1. Директор по маркетингу и рекламе в ГК “РУБЛЬ БУМ” - до 300 тыс. руб.;

2. Директор филиала торговой сети “Би Си Ай” - до 300 тыс. руб.;

3. Главный инженер-конструктор на завод по производству металлических дверей “Феррони” - от 300 тыс. руб., вероятен переезд в Йошкар-Олу;

4. Руководитель филиала / отдела продаж в компании “Аквасток” - от 220 до 500 тыс. руб.;

5. Главный технолог кондитерского производства - до 300 тыс. руб.;

6. Руководитель службы внутреннего аудита в промышленный холдинг - от 250 до 350 тыс. руб;

7. Senior Java Developer в компанию Exposit - от 3 360 до 4 200 USD;

8. Системный аналитик для компании-разработчика систем анализа и визуализации Больших Данных - от 200 до 300 тыс. руб.;

9. Операционный директор, торгово-производственного предприятия OxPeople (ООО Айтивиди) - от 190 000 до 300 000 руб.;

10. Тракторист-машинист ООО “Агроинвест” - от 250 тыс. руб., вероятен переезд в Хворостянку.