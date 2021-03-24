Снег будет с нами еще долго, но это нормально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Текущие прогнозы погоды позволяют делать выводы о том, когда растает снег в Самаре в 2021 году. В период с 24 по 27 марта Приволжское УГМС обещает дни с небольшой плюсовой температурой и легкий мороз по ночам, местами до -7 градусов. Существенных осадков не ожидается. Однако солнцу предстоит справиться со сравнительно обильным снегопадом, прошедшим в ночь с 23 на 24 марта.

По информации Гидрометцентра России, в третьей декаде марта в Самаре средняя температура ожидается на один градус выше нормы. Но едва ли этого будет достаточно, чтобы быстро справиться со снегом.

Более долгосрочный прогноз Gismeteo говорит о том, что теплые дни и морозные ночи задержатся в Самаре на ближайшие 10 суток. При этом сервис предупреждает о выпадении снега 31 марта и сильном снегопаде 1 апреля. Надо учесть и то, что апрель - один из самых скупых на осадки месяцев в наших краях. А значит, не следует надеяться на то, что дожди сильно ускорят таяние. По усредненным данным Яндекса за 10 лет, в ближайший месяц ожидается 8 дней с длительными осадками, вот только пять из них - после 15 апреля.

Ситуация, когда снег окончательно сходит лишь во второй половине апреля, типична для Самарской области. Весна 2020-го была аномально теплой. В этом же году многое говорит о том, что природа не намерена справляться с твердыми осадками раньше привычного времени.