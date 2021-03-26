«Удар, визг, дальше не помню»: в Самаре вынесли приговор парню, который жестоко расправился со щенком

Щенок "был виноват" только в том, что скулил в ванной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Страшная расправа

- В сентябре у нас во дворе ощенились две собаки, когда стало холодно, мы забрали домой 4 щенков, троих раздали, Фанни никто не брал, я подумала оставить ее у себя. Дома уже жили собака с кошкой, почему бы не увеличить число питомцев? - Ольга о событиях того дня корреспонденту «КП-Самара» рассказывает, пока мы ожидаем приговора по делу о жестоком убийстве Фанни.

В ночь с 23 на 24 ноября прошлого года щенок, который скулил и просил немного внимания, навлек на себя ярость Михаила, который на тот момент проживал с Ольгой.

По версии следствия, мужчина зашел в ванную, Фанни спряталась в душевую кабину. Но это ее не спасло: мужчина сначала бил ее ногами, потом бросал об пол. В итоге 2-месячная малышка умерла от страшных травм головы и внутренних органов. Ранее волонтеры писали, что щенка еще и облили кипятком, но эксперты не нашли этому подтверждения.

Тем не менее, как озвучивает в суде гособвинитель, действия Михаила квалифицированы по ч.1 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Всему виной алкоголь

- Я довольно много выпил в тот вечер, мало что помню. Не оправдываю себя, но с этой собакой у нас сложились особые отношения, - заявил сегодня в суде Михаил. – Я пнул ее раз, второй, помню, как она скулила, это не дает мне покоя до сих пор.

Прокуратура просила условное лишение свободы, суд согласился с таким наказанием Фото: Александра БУДАЕВА

Михаил вину признал, заверил судью, что раскаивается и просил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке. Потерпевшая – Ольга – заявила, что не против и вовсе закрыть его за примирением сторон:

- Ущерб мне возмещен, щенка мы похоронили, я не имею претензий, - заявила она суду.

Во время перерыва объяснила: Михаил в тот вечер был сам не свой:

- Это был не он. Этот человек пишет стихи, он совершенно другой. Да, все это происходило на моих глазах, я страшно испугалась, вызвала полицию, но теперь у него есть шанс исправиться, я вижу, что он снова становится тем человеком, каким я его знала. Я бы не хотела, чтобы суд лишал его этой возможности.

Наказание

На момент суда Михаил находится в реабилитационном центре, где лечится от разнообразных зависимостей. Мужчина говорит, что переосмыслил свою жизнь, и Ольга ему верит. Встретившись перед заседанием в коридоре, они тепло здороваются, обнимаются и обсуждают общих знакомых.

Но прокуратура и суд к заверениям о том, что Михаил готов изменить свою жизнь, относятся довольно скептически: за спиной у него многочисленные судимости за убийство (человека, не щенка), грабеж, кражу, нападение на представителя власти. Выходя из одной колонии, он через некоторое время попадал в другую. При этом, хотя мужчина еще в 90-е переехал в Россию из Казахстана, у него до сих пор нет ни гражданства, ни документов – руки не дошли.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Отбывать наказание он начнет, как только выйдет из реабилитационного центра.

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