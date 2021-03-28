В первом круге "Крылья Советов" выиграли со счетом 2-0 Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

28 марта 2021 года «Алания» на стадионе «Спартак» во Владикавказе принимает лидера турнира — самарские «Крылья Советов». Предлагаем вашему вниманию последить за основными событиями матча 33 тура ОЛИМП-ФНЛ.

«Крылья» последний раз играли здесь 9 лет назад. В нынешней встрече гостям не поможет большая группа игроков — много футболистов в расположении сборных, часть восстанавливается от повреждений, а Дмитрий Кабутов получил в прошлом матче 4 желтую карточку и пропускает поединок из-за дисквалификации. Дмитрий Комбаров тоже сегодня не сможет помочь команде. Впрочем, выбор у Игоря Осинькина в любом случае хороший.

Если «КС» уверенно идут на первом месте, то «Алания» отчаянно борется за попадание в число тех, кто сможет претендовать на повышение в классе. Сейчас они на четвертом — «стыковом» — месте. Победа хозяевам необходима. В прошлом туре они одолели «Текстильщик». Коллектив Спартака Гогниева по-прежнему играет ярко, в этом противостоянии вполне можно ожидать большого количества забитых мячей и острых моментов.

Букмекеры делают ставку на клуб с Волги. На «КС» средний коэффициент — 1,9. Но владикавказцев — 3,9. На ничью — 3,5.

Статистика личных встреч тоже на стороне «КС». В 32 играх они побеждали 14 раз. 8 раз сильнее была «Алания». В остальных случаях все закончилось миром. На «Самара Арене» в 2020 году «КС» одолели оппонента со счетом 2-0.

Рассудит «Крылья» и «Аланию» Станислав Васильев из Ижевска. Он даст стартовый свисток в 17:00 по самарскому времени (в 16:00 по московскому) в воскресенье 28 марта. Игру покажут в «Яндекс.Эфире».

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