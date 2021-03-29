Застрелил и спрятал в погребе: самарца, превратившего другого человека в мумию, осудили на 10 лет

Сергей Хлебников уверяет, что не стрелял в погибшего Фото: соцсети

Странные сообщения для дочери

Поставлена точка в деле о жестоком убийстве 59-летнего Александра Бахмачева из самарского поселка Прибрежный. Летом 2019 года он бесследно исчез. Осенью, спустя несколько месяцев, мумифицированный труп мужчины нашли в погребе его маленького гаража. Тогда же задержали и подозреваемого — 29-летнего уголовника Сергея Хлебникова по прозвищу Кэспо.

Бахмачев пропал 19 июля 2019 года. Незадолго до этого он подрался со своим братом Юрой и серьезно повредил ноги. Родственник натравил на Александра собак, которые покусали его за пятки. Пострадавший с трудом передвигался, но в больнице лежать не захотел. Юрий конфликт не отрицал, но и о пропаже Бахмачева ничего не знал.

Между тем дочери пропавшего стали поступать странные сообщения. Сначала знакомый отца, услышавший про исчезновение Александра, прислал ей его фото, сделанное 18 июля в гаражном массиве. «Санек» - живой - стоял рядом со смешной табличкой, и он решил заснять его на камеру, а теперь, учитывая обстоятельства, вспомнил про снимок.

Затем женщине передали, что «какой-то человек с мест лишения свободы» знает, что Александр поругался с неким Сергеем Кэспо и именно после этого его никто не видел. Ссора произошла на фоне того, что Сергей сидел за изнасилование, а его оппоненту это не понравилось.

— В гаражах и квартире разыскиваемого проводились обыски. Они были заперты, ничего найдено не было: ни крови, ни следов борьбы. В другом гараже спустя время нашли портомне и костыль пропавшего. Погреб не изучали, близкие потерпевшего и не знали, что он есть, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» правоохранители. — Дочь пострадавшего только заметила, что из дома Александра пропали бензопила, перчатки, магнитола и другие вещи.

Сгоревшую машину нашли грибники

В августе грибники в лесу недалеко от Прибрежного нашли обгоревший кузов от также пропавшей «Нивы» Бахмачева. Они проинформировали об этом силовиков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Слухи о том, что к исчезновению «Санька» причастен Кэспо, он же Сергей Хлебников, активно ходили, и ранее судимого молодого человека оперативники взяли на карандаш, равно как и его знакомых.

После серии опросов и очных ставок сыщики провели еще один обыск в гараже Бахмачева, открыли погреб и наткнулись там на его тело, уже превратившееся в мумию. Подозреваемого задержали, а он заявил, что все произошло случайно.

Бахмачева искали несколько месяцев, а его тело все это время находилось в гараже Фото: соцсети

Из версии Хлебникова следует, что он с братом и другом Нареком пил в гараже пиво и самогонку. В какой-то момент Сергей вышел по нужде и увидел в 10-15 метрах от себя человека, облокотившегося на костыль. Он узнал Александра «Санька» Бахмачева. Кэспо показалось, что тот был пьян. Бахмачев его окликнул, подошел и начал оскорблять и толкаться.

— После этого, со слов обвиняемого, произошла потасовка, он толкнул соперника, который попятился назад и упал на металлический хлам в своем гараже. Возможно, ударился затылком. Задержанный уверяет, что Санек не мог встать, лежал и барахтался, а сам он прикрыл дверь и вышел. На момент ухода ему казалось, что Бахмачев жив, — указано в материалах дела.

Сергей объяснил, что спустя два дня он снова находился недалеко от места событий и увидел просвет в гараже Бахмачева. Зашел посмотреть — его недавний оппонент лежал в той же позе, в которой он оставил Александра в последний раз. Голова закрыта кофтой — возможно свалилась откуда-то. Хлебников понял, что, скорее всего, он в этом виноват сам, решил спрятать мертвеца и перенес его в другой гараж погибшего, расположенный рядом. Там он веслом скинул тело в погреб, все запер и ушел.

Проболтался «по пьяни»

Следователи версию подсудимого опровергают. Как показала экспертиза, «Санька» убили несколькими выстрелами в голову. Оружие, из которого они были произведены, не установлено, но бывшая сожительница Хлебникова уверяет, что раньше видела у него черный пистолет. Указали на Сергея и его товарищи, заявившие, что он им по пьяни проболтался про убийство Александра. Свидетели указывают и на то, что Кэспо причастен к краже вещей Бахмачева. Часть из них, в том числе и детали машины, он сбыл на металлолом. Телефон жертвы злоумышленник отдал своей матери, которая, правда, не знала, чей это мобильный.

— В ночью с 19 на 20 июля 2019 года пьяный Хлебников пришел в гараж потерпевшего на улице Звездной, они поругались. В ходе ссоры обвиняемый избил оппонента неустановленным тупым предметом, а также выстрелил ему в голову и туловище из оружия разного калибра. Он перенес труп в погреб и спрятал. 1 августа в полицию обратилась дочь погибшего, заявившая о пропаже отца, — такой позиции придерживалось следствие.

Дело дошло до суда. Служители Фемиды сочли доказательства обвинителей более весомыми.

— Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда и затрат на похороны. Подсудимый обязан выплатить им 552 700 рублей, — сообщила «Комсомолке» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова.

В законную силу приговор еще не вступил. Не исключено, что стороны могут обжаловать такой вердикт.

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