Свежие новости о «Крыльях Советов» на 29 марта 2021: Корниленко рассказал про прощальный матч

Сергей Корниленко планирует выйти на поле в матче с «Краснодаром-2». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в это воскресенье обыграли во Владикавказе одного из претендентов на повышение в классе «Аланию» 1:0. Эта победа стала для подопечных Игоря Осинькина девятой подряд в официальных матчах и восьмой подряд в ФНЛ. Самарцы плотно забаррикадировались на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отрыв от «Оренбурга» - шесть очков. Рассказываем о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 29 марта 2021.

Игра с «Текстильщиком» пройдет на «Самара Арене»

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Самаре против ивановского «Текстильщика». Пройдет он в субботу, 3 апреля, и, судя по всему, на «Самара Арене». Билетов пока нет в продаже, однако директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов сказал «Самарскому обозрению», что «Крылья» могут сыграть на стадионе.

- ГАУ СО «Самара Арена» располагает техническим заключением от ООО «СтальПроект» о допуске покрытия стадиона к эксплуатации. Это дает основания для возобновления проведения на стадионе матчей «Крыльев Советов». В настоящее время продолжается комплекс работ по подготовке стадиона «Самара Арена» к проведению 3 апреля 2021 года игры «Крылья Советов» — «Текстильщик», - сказал Иванов.

При этом игра с «Динамо» в Кубке России пройдет на «Самара Арене». Билеты уже в продаже.

Корниленко рассказал про прощальный матч

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, который внесен в заявку на этот сезон, рассказал, когда планирует сыграть прощальный матч. По его словам, он готовится выйти на поле 8 мая. В этот день «Крылья» примут «Краснодар-2».

- Стараюсь принимать участие во всех тренировках, понемногу набираю форму. Как и планировали, сыграю в одном из майских матчей — рассчитываю на 8 мая, - цитирует Корниленко «Чемпионат».

Сергей Божин рассказал о причинах возвращения в Самару и об интересе из РПЛ

Защитник «Крыльев» Сергей Божин дал большое интервью в передаче «Фан-зона» на радио «КП-Самара». Он рассказал, что летом у него были предложения от нескольких клубов Премьер-лиги (из последней четверки), но он решил вернуться в Самару.

Кроме того, Божин рассказал, что интерес от клуба из Греции, скорее всего, слух. С ним по этому поводу никто не связывался.

Все интервью можно почитать на samara.kp.ru.

Попович хочет вернуться в Россию

Бывший игрок «КС» Денис Попович в интервью «Матч ТВ» вспомнил о выступлении в Самаре и заявил, что не против вернуться в Россию. Сейчас полузащитник выступает за китайский клуб «Циндао Хайню».

- При Божовиче у меня все было супер. В двух первых матчах под руководством Миодрага я забил по голу. Потом пришел Андрей Талалаев. Он в итальянском стиле делал большой акцент на тактику, на игру в обороне. Мне такой футбол не очень нравится, но с Талалаевым у меня тоже не было никаких проблем: я просто делал на поле то, что он от меня хотел. Мне удалось провести пару очень хороших матчей. Жалко, что команде с таким прекрасным стадионом не удалось удержаться в Премьер-лиге. Из-за коронавируса мы не смогли сыграть последний тур. Сейчас есть стремление через год вернуться в Россию. Мне было очень хорошо в вашей стране. Хочу поиграть в Премьер-лиге еще пару лет, а потом домой - заканчивать карьеру, - сказал Попович.