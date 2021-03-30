Правила добычи водных биоресурсов теперь строгие Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 20-х числах марта подошел к концу сезон подледного лова рыбы, поскольку МЧС объявило выход на лед в Самарской области опасным для жизни. До конца весны рыбаков ждет не самый увлекательный период.Рассказываем все про сроки запрета на рыбалку в Самарской области в 2021 году.

Согласно актуальным правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, запрет на вылов всех видов водных ресурсов Самарской области в 2021 году продлится с 20 апреля по 10 июня. В этот период рыбачить можно будет исключительно с поплавочной или донной удочкой, с берега, и не более чем с двумя крючками на одного рыбака. С 16 августа по 14 сентября будет запрещена ловля раков. Также в Саратовском водохранилище будет невозможен лов налима с 15 декабря по 15 февраля. По-прежнему нельзя рыбачить ниже плотины Жигулевской ГЭС на протяжении 2 км, и на 0,5 км. выше нее.

Под запретом в Самарской области вылов осетровых, белорыбицы и пресноводной форели. Для остальных видов рыб действуют ограничения, касающиеся возможного промыслового размера. Например, судак, жерех, сазан и налим должны быть не короче 40 см. Щука - длиннее 32 см, сом - от 90 см. Иногда ограничение - количественное. Так, на всех водоемах Самарской области за исключением Куйбышевского водохранилища выше ГЭС, легально можно поймать всего одного сома в сутки.

Кроме того, существует суточная норма добычи на человека, по превышению которой вылов рыбы должен быть прекращен. Для большинства видов рыб в Самарской области она составляет 5 кг.

Напомним, что нарушение правил осуществления рыболовства влечет наложение административного штрафа от 2 до 5 тыс. для граждан. При этом могут быть конфискованы как орудия добычи, так и судно.