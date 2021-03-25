К опасности готовы: в Самарской области весной 2021 года может затопить 30 населенных пунктов

С 25 марта 2021 уже нельзя надеяться, что толщина льда на Волге везде окажется достаточной, чтобы выдержать людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 марта начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко и начальник гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова рассказали о грядущей весне и половодье. По их словам, паводковые процессы в этом году не сулят особых неприятностей. Максимальный уровень воды не превысит нормы, а возможно даже будет ниже ее на 20 - 136 см. Бойко уточнил, что Волга около Самары не поднимется выше 32 - 32,5 м. Прогноз может быть скорректирован из-за заторов, прорывов дамб на реках или выпадения обильных осадков в апреле. Но последнее метеорологи считают маловероятным.

Людмила Анурова сообщила, что средняя высота снежного покрова по области пока еще высока, около 65 см. Но буквально сегодня, 25 марта, начала стремительно убывать, несмотря на отрицательные температуры ночью. Так, в некоторых районах области ушло до 7 см снега за сутки.

Однако ситуация на реках уже такова, что МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от прогулок по льду. На Волге у Самары его толщина пока еще выше нормы, но неравномерна на разных участках. На Саратовском водохранилище он сечас слегка тоньше обычного, а на Чагре уже начался частичный ледостав. “С сегодняшнего дня выход на лед на реках Самарской области опасен для жизни”, - подчеркнул Олег Бойко.

Эксперты называют весну 2021 вполне обычной Фото: Данила ТЕЛЕГИН

По прогнозам, в 2021 году под угрозой подтопления этой весной находятся 30 населенных пунктов губернии, но областное МЧС к этому готово. Окончательно налажен отвод талых вод в селах Тимофеево и Нижнее Санчелеево и вероятность их затопления теперь сведена к нулю. Ведутся работы по предотвращению заторных явлений в районе сел Каменный Брод и Колывань - сложность тут в том, что потенциально проблемный участок реки Чапаевка находится на территории припасного полигона.

Предположительно, подтоплены будут 6 низководных мостов в четырех районах области. Но и это процесс предсказуемый и контролируемый.

- Свободный объем на Куйбышевском водохранилище составляет 14,6 кубокилометров и оно готово к приему весеннего половодья. Ситуация пока спокойная, - заверила Людмила Анурова.

Спикеры напомнили, что первый этап паводка ожидается на малых реках в период с 15 по 20 апреля. Затем, после 20 апреля, начнется второй этап, связанный с контролируемым сбросом вод ГЭС. Также 24 марта Приволжское УГМС предоставило вероятностный прогноз погоды на лето 2021.