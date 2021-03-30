Самарскому «еврейскому» детскому садику предложили другое помещение

Отмена кошерного питания и национальной составляющей вызвала недовольство некоторых родителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в горадминистрации власти собрали чиновников и родителей, которые водят своих детей в детский сад №337. Напомним, в 90-е помещение отдали Самарской региональной общественной организации «Еврейский культурный центр «Маккаби», его сотрудники здание отремонтировали и обустроили там детский сад с национальной направленностью. Дети ели кошерную пищу, отмечали еврейские праздники и занимались с воспитателями в крайне небольших группах.

Взаимные претензии

- При производственной мощности на 173 места фактически туда ходили 60-70 детей, - сообщила заместителем руководителя департамента образования Самары Светлана Чикановская - В современных условиях нехватки мест в детских садах такое положение более невозможно.

Поскольку садик оставался муниципальным, детей «уплотнили», заведующая сменилась, а тут еще и Роспотребнадзор посчитал, что кошерная пища не удовлетворяет все потребности растущих организмов. Вместе с кошерной пищей из детского садика исчезла и еврейская составляющая - к программе возникли вопросы у сотрудников городского департамента образования.

После этого «полыхнуло». Персонал и родители разделились на два враждующих лагеря:

- Почему в муниципальном детском садике я должна была доплачивать по 2000 рублей за еврейскую составляющую и по пятницам отпрашиваться с работы, чтобы раньше забрать ребенка, потому что шаббат? - возмущались одни родители и поддерживали изменения

- Почему опытный персонал увольняется, а «новые» воспитатели не следят за маленькими детьми? Обстановка стала просто невыносимой! - негодовали приверженцы «старого» порядка.

Конфликт вылился в публичную плоскость, из детсада уволились 7 сотрудников, жалобы и обращения «полетели» во все инстанции. В декабре прошлого года возник еще один повод для обсуждений: во время сончаса 3-летнего мальчика, который якобы мешал спать другим детям, выставили подумать над своим поведением одного в раздевалку. Его мама работала в соседней группе воспитателем, услышав громкий рев, пошла «к соседям» узнать, не нужна ли помощь, и увидела своего сына стоящим в слезах и в одной пижамке. После этого страсти разгорелись с новой силой.

В поисках компромисса

30 марта к решению проблемы подключились глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн, они собрали «враждующие партии» в гоардминистрации, чтобы попытаться наладить диалог.

- Интересы детей должны быть в приоритете, - отметила глава Самары Елена Лапушкина. - Программу еврейской составляющей нужно доработать, после чего постепенно внедрять, но в отдельных группах по запросу родителей.

По словам представителей «Макккаби» их программа ранее уже получила 2 положительные рецензии, которые по закону позволяют ее претворять в жизнь, но, сколько документы ни направляли в городской департамент образования, чиновники их не получали. Сегодня на глазах у всех им вручили копии обоих экспертных заключений.

В ответ чиновники передали представителям «Маккаби» уведомление с просьбой забрать 4000 книг из детского сада №337, которые ранее использовали в качестве методических материалов. Книги образовали целую библиотеку, а теперь за счет этого помещения предполагается увеличить количество детсадовских групп. Сотрудники департамента образования также несколько раз направляли свои просьбы в «Маккаби», но бумаги загадочным образом терялись.

По итогам встречи Елена Лапушкина предложила компромиссное решение - предоставить «Маккаби» другое здание.

- Заключите с горадминистрацией соглашение, пропишите там сроки и условия передачи помещения, а потом откройте там свой частный детский сад с национальным уклоном, - объяснил схему взаимодействия Александр Хинштейн.

Представители Еврейского культурного центра сначала отнеслись к предложению скептически: мол, это уже далеко не первое помещение, которое они приведут в порядок. Но потом признали: при условии, что аренда будет длительной и безвозмездной, этот вариант действительно может быть тем самым компромиссом, который стороны так долго искали. В ближайшее время этот вариант решения проблемы стороны обсудят подробнее.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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