Экс-начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова отправили под суд за взятки и помощь бизнесменам

Андрей Гусаров признал вину и написан явку с повинной Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Следователи Самарской области закончились разбираться в деле Андрея Гусарова. Экс-начальника полиции Сызрани обвиняют в коррупции. По версии следствия, он получил большую сумму денег от местных бизнесменов, занимающихся транспортными услугами.

Громкое задержание состоялось 10 июня 2020 года. Сотрудники УФСБ заковали полковника в наручники в его служебном кабинете. Именно туда принес 350 тысяч рублей его подопечный — руководитель местного отдела ГИБДД Яшин, действовавший в рамках оперативного эксперимента. Как считают следователи, это была всего лишь часть взятки.

— В период с сентября 2019 по июнь 2020 года обвиняемый получил через посредника 850 тысяч рублей от требуемой суммы взятки 900 тысяч рублей. Деньги передавались за помощь взяткодателю и его юридическому лицу, за общее покровительство и попустительство по службе, — сообщают в СУ СК России по региону.

Помогать предпринимателям Гусаров мог благодаря высокой должности, которую он занимал. На нарушения в делах бизнесменов закрывали глаза, а если возникали проблемы — люди в форме помогали их решать. В частности, речь шла об увеличении мест на штрафстоянке. Последний транш именно за это и предназначался.

Подозреваемый не стал отнекиваться от претензий в свой адрес. Андрей Гусаров, прослуживший в МВД 27 лет, написал явку с повинной, согласился сотрудничать со следствием, но все равно попал в СИЗО. С должности начальника МУ МВД России «Сызранское» его сняли.

— Сейчас ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение через посредника взятки в виде денег, в крупном размере, — отмечают в СК.

Правоохранители считают, что по делу собрана достаточная доказательная база. Материалы по преступления в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу. «КП-Самара» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Остановил пьяные гонки, но попался на взятке: начальника полиции Сызрани задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники ФСБ поймали полковника Андрея Гусарова при получении 350 тысяч рублей, но не все верят в его причастность к преступной деятельности (подробности)

Сотрудники ФСБ задержали начальника полиции Сызрани Андрея Гусарова

Полковника полиции подозревают в получении крупной взятки (подробности)