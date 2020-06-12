Остановил пьяные гонки, но попался на взятке: начальника полиции Сызрани задержали по подозрению в коррупции

Помогал «транспортным» бизнесменам?

Громкое задержание провернули сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области. На взятке попался начальник отдела полиции Сызрани Андрей Гусаров. Силовики уверены, что полковник за деньги помогал своим подчиненным вести незаконный бизнес.

— Вторым отделом по расследованию особо важных дел по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ — получение взятки. По версии следствия, 10 июня он в своем кабинете получил через посредника 350 тысяч рублей за попустительство по службе в предпринимательской деятельности взяткодателя, — делятся своей версией в СК СК РФ по региону.

Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» правоохранители, попался Гусаров во время оперативного эксперимента. По имеющимся сведениям, меченные купюры ему занес один из подчиненных, занимающий руководящую должность в подразделении ГИБДД. Его уличили в коррупционных делах в сфере транспортных услуг. За деньги местные полицейские, якобы, закрывали глаза на допускающиеся там нарушения и помогали в решении возникающих вопросов.

Уже попадал в скандальные истории

Андрею Гусарову 53 года. На службе в ОВД мужчина уже 27 лет. Начинал он простым милиционером отделения на ВАЗе в Тольятти. С 2008 по 2012 годы Гусаров был начальником отдела МВД Безенчукского района.

Еще совсем недавно полковник принимал активное участие в творческой деятельности своего коллективаФото: принтскрин видео.

С октября 2012-го по март 2016-го Андрей Александрович занимал аналогичную должность в Новокуйбышевске, где оказался замешан в неприятной истории. Уже после перевода полковника в Сызрань, его бывшая подчиненная — бухгалтер Антипова — заявила о причастности Гусарова к хищению зарплат сотрудников. Когда он был под подозрением, речь шла об ущербе на сумму более 800 тысяч рублей. В итоге участие руководителя в преступлении не подтвердилось.

Проверяли высокопоставленного полицейского и на последнем месте службы. В частности вопросы возникали к его жилому имуществу — дорогому загородному коттеджу в селе Малая Царевщина, отсутствовавшему в семейной декларации. Обыски несколько раз у главы МУ МВД «Сызранское» проводились и по адресу его постоянного проживания. Ничего незаконного выявлено не было.

В почете у общественников

Между тем в Сызрани некоторые считают происходящее с Гусаровым сегодня — провокацией. Так, активисты Павел Семенов заявлет, что полковник создал почти идеальное полицейское управление:

— Гусаров действительный профессионал. По всем громким делам полиция Сызрани отрабатывала изумительно точечно. Именно при Гусарове прекратились пьяные гонки цыган по городу, криминальные разборки. Именно при Гусарове горожане престали бояться полицейских, а стали доверительно и уважительно к ним относиться. Гусаров был политически нейтрален и не состоял на службе у олигархических кланов Сызрани. Видимо, это и не нравилось...

Активисты "Скорой Молодежной Помощи" не верят в вину ГусароваФото: соцсети

Представители общественного движения «Скорая Молодежная Помощь» тоже поддерживают офицера:

— Наше плодотворное сотрудничество с сызранской полицией было налажено только с приходом Андрея Гусарова. Сотрудники полиции стали более внимательны к обращениям граждан, стали проявлять большую слаженность в действиях на выездах, также увеличилось участие сотрудников полиции в общественных социально-значимых мероприятиях. Мы искренне верим, что к предъявленному обвинению Гусаров не имеет никакого отношения и что весь этот спектакль со взяткой окажется недоразумением, а в наручниках окажется тот, кто на этот спектакль решился!

Скандальную ситуацию прокомментировали и в ГУ МВД России по Самарской области. Начальником ведомства Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Если вину сотрудника докажут, то его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

Сейчас Андрей Гусаров находится в СИЗО. 13 июня в Самарском районном суде ему будут избирать меру пресечение. Следствие, вероятно, выйдет с ходатайством на арест Разбирательства продолжаются, не исключено, что в деле появятся новые эпизоды и фигуранты.

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